「もードキッとした」平フラNICO、ボロボロのドレス姿に「パワーアップしてる」「ほんとモデルさん」声
人気YouTuber・平成フラミンゴのNICOさんは11月13日、自身のInstagramを更新。ドレス姿を披露しました。
【写真】NICO、ボロボロのドレス姿に反響
この投稿にファンからは、「かわい過ぎて無理」「にこちゃんの表情かっこよくて大好き」「ボロボロでもかわいいの何⁉」「強そう」「もードキッとした」「ごめんくだ祭の時よりパワーアップしてる」「ほんとモデルさん」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】NICO、ボロボロのドレス姿に反響
「ボロボロでもかわいいの何⁉」NICOさんは「平成フラミンゴ5周年記念展示会"助け展"遊びに来てね」とつづり、4枚の写真を投稿。写真では、破れて汚れたウエディングドレス姿を披露しました。スタイルの良さが際立ち、凛とした表情がかっこいい印象です。
「スタイルまじモデル」NICOさんは10月4日の投稿で、「ものもらいを頂いた秋のはじまり」とつづり、モデルショットを公開。コメントでは、「リップ暗めもかわいい」「表情大好き」「スタイルまじモデル」との声が寄せられています。NICOさんの今後の投稿も楽しみですね！
(文:古原 美咲)