【高校サッカー広島大会】今年もEピース決勝！広島皆実vs沼田キャプテンの決意
冬の風物詩全国高校サッカー選手権広島県大会。いよいよ１１月１６日が決勝戦です。
戦後最多18回目の優勝を目指す広島皆実と、28年ぶり4度目の優勝を狙う沼田のカード。舞台は今年もエディオンピースウイング広島！
サンフレッチェのホームで、全国でも大注目されているサッカースタジアムで開催です。決勝にかけるキャプテンの思いを取材してきました。
「戦後最多の優勝回数を誇る広島皆実。学校には輝かしい歴史を刻んだ石碑もあります。」
全国屈指の名門・広島皆実。県大会優勝回数は17回。2009年には全国の頂点にも立ちました。今年はユニホームデザインをその全国制覇した時に戻し「原点回帰」。強豪の誇りを胸に、準決勝では終盤に劇的な逆転で3年ぶりの決勝に駒を進めました。チームを引っ張るのがキャプテン・野村陸路。今大会3戦連続ゴール中。1年生からレギュラーとして活躍してきた絶対的なストライカーです。
■広島皆実・野村陸路主将
「自分は声でみんなに伝えるタイプではなくて、プレーで結果を残しながらチームを引っ張っていくタイプ。」
勝利への強いこだわり…。野村が入学して2年、皆実は全国から遠ざかっています。エースとしてチームを勝利に導けない悔しさを感じ続けてきました。
■広島皆実・野村陸路主将
「今まで散々負けて悔しい思いをしてきたんで。大会を通して自分が活躍してチームを優勝させることを自分が常に考えてるんで。」
全ては全国のために…。チームの勝利を最優先に、野村はキャプテンとしてプレーと声で部員たちをまとめてきました。
強豪復活を願うのは選手だけではありません。学校近くのお好み焼き店は、部員たちの“心のよりどころ”です。
■広島皆実・野村陸路主将
「食べると苦しいときにおばちゃんを思い出す。」
■お好み焼きひらの・平野満代さん
「ありがとう！思い出してじゃんじゃん勝ってもらわないと。」
応援してくれる多くの想いを背負って…。皆実が再び全国の頂点を目指します。
■広島皆実・野村陸路主将
「まずは全国に行って昔の皆実よりも強いというのを見てる人たちに思わせたい。」
■有田優理香リポート
「24年ぶりの決勝進出を決めた沼田。学校全体が盛り上がっている。」
■生徒
「サッカー部ファイトー！」
四半世紀ぶりの快挙にサッカー部員の多くが所属する体育コースも大盛り上がりです。
■剣道部の生徒
「（サッカー部は）偉大なる存在だと思う。」
キャプテン・森崎翔太はディフェンダーとしてピッチ内外でリーダーシップを発揮。今大会ここまで無失点です
■沼田・森崎翔太主将
「人間性の部分で、沼田では成長する機会が多くあって」
その人間性を育ててきたのが桂大晴監督です。練習中も常に2人で話し合い信頼関係を築いてきました。
■沼田・桂大晴監督
「ピッチの中では彼に全部託していて、準決勝ももっとできるだろというのを言おうと思ったタイミングで先に話していたりとか、監督みたいにやってくれているので僕の行き場がない…。」
親元を離れ寮生活を送っている森崎…。3年間心の支えにしてきたものがありました。
■沼田・森崎翔太主将
「日記みたいなもので毎日欠かさず書いている。」
3年間書き続けた“サッカーノート”。練習で感じたこと、仲間への想い。森崎が書いた一言一言に、桂監督がメッセージを返してきました。
■有田優理香
「決勝に一緒に行こうという言葉もいい。」
■沼田・森崎翔太主将
「そういう部分も含めて直接言えないことをノートを通じて伝えてもらっているので力になっている。」
恩師、そして仲間とともに挑む3年間の集大成。積み重ねた日々と絆を胸に24年ぶりの決勝ピッチで、沼田が目指すのは、もちろん“頂点”です。
■沼田・森崎翔太主将
「最後やるのは自分たちなのでしっかりそこを合わせていい雰囲気でやりましょう！」
【2025年11月14日放送】