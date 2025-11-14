東京タワーで「キキ＆ララ イルミネーション」開催！ 入場無料、50周年記念のポップアップイベントも実施
リトルツインスターズ（キキ＆ララ）の新イベント「東京タワーウィンターファンタジー2025 Little Twin Stars Xmas イルミネーション」が、11月17日（月）〜12月25日（木）の期間、東京タワーで開催される。
【写真】入場無料！ キキ＆ララの歴史をたどるPOPUPイベントも開催
■フォトジェニックな空間を満喫
今回リトルツインスターズ50周年を記念して開催される「東京タワーウィンターファンタジー2025 Little Twin Stars Xmas イルミネーション」は、アニバーサリーイヤーの最後にキキ＆ララがファンに感謝を伝えるため、東京タワーの正面玄関前広場をイルミネーションで彩るイベント。
「Tower GARDEN」エリアでは、ピンクと水色のキキ＆ララカラーの光が幻想的な高さ約10mの「LITTLE TOKYO TOWER」が登場し、柔らかな光に包まれたフォトスポットでキキ＆ララと写真撮影が楽しめる。
また16時00分以降は、キキ＆ララの楽曲「Twinkle My Dear…☆」にのせてライティングショーが実施されるほか、「Twinkle GARDEN」エリアには4万3000個のライトを吊り下げた空間にかわいいホワイトツリーが広がる。
さらに、東京タワーフットタウン3階「タワーギャラリー」では、12月1日（月）〜12月25日（木）の期間、POPUPイベント「Little Twin Stars 50th Anniversary Twinkle Celebration」を開催。ミニシアターコーナーやメッセージカードコーナーなどで、キキ＆ララの50年の歩みや感謝の気持ちを体感しながら、これまでの軌跡をたどることができる。
それから、キュートな来場特典も用意。会場内にある二次元バーコードを読み取ると、リトルツインスターズの特別デザインの動くフォトフレームが体験可能だ。
【写真】入場無料！ キキ＆ララの歴史をたどるPOPUPイベントも開催
■フォトジェニックな空間を満喫
今回リトルツインスターズ50周年を記念して開催される「東京タワーウィンターファンタジー2025 Little Twin Stars Xmas イルミネーション」は、アニバーサリーイヤーの最後にキキ＆ララがファンに感謝を伝えるため、東京タワーの正面玄関前広場をイルミネーションで彩るイベント。
また16時00分以降は、キキ＆ララの楽曲「Twinkle My Dear…☆」にのせてライティングショーが実施されるほか、「Twinkle GARDEN」エリアには4万3000個のライトを吊り下げた空間にかわいいホワイトツリーが広がる。
さらに、東京タワーフットタウン3階「タワーギャラリー」では、12月1日（月）〜12月25日（木）の期間、POPUPイベント「Little Twin Stars 50th Anniversary Twinkle Celebration」を開催。ミニシアターコーナーやメッセージカードコーナーなどで、キキ＆ララの50年の歩みや感謝の気持ちを体感しながら、これまでの軌跡をたどることができる。
それから、キュートな来場特典も用意。会場内にある二次元バーコードを読み取ると、リトルツインスターズの特別デザインの動くフォトフレームが体験可能だ。