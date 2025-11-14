¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×YUKIà¥¸¥ã¥±¼Ì¤ò²ò¶Øá¸ÄÀÅª¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤Ë¡ÖºÐ¼è¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢°ìÀ¸¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¸ÄÀÅª¤Ê¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤ÇÈþµÓ¤âÈäÏª
¡¡¡ÖJUDY AND MARY¡×¸µ¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎYUKI¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖNew Single¡ØShare¡Ù12·î17Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Ç¥³¥é¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¡¢ÈþµÓ¤ÈÈþÈ©¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¦¤ï¤¡¤¡¤¡!!!¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤£¤£¡Á♡¡×¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢°ìÀ¸¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖYUKI¤Á¤ã¤ó¤ÏºÐ¼è¤é¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¡Ö¤¨?53¤Ê¤Î⁈¡×¡Ö¤â¤¦ÈþËâ½÷ÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆËâ½÷¤À!¡×¡ÖÇÈÊ¿54ºÐ¡¢¥Õ¥Í52ºÐ¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¥Þ¥ê¥æ¥53ºÐ¡×¡Ö53ºÐ¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¤Ê¤ÉÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£