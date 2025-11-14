標高1400メートルほどの霧島市の大浪池付近。しました。

先週後半あたりから気温が下がり、木々の葉が色づいています。訪れた人たちは、赤や黄色の紅葉を眺めながら、登山を楽しんでいました。

（記者）「大浪池につきました、爽やかな風が吹いています」

（登山客）「今日は雲ひとつない天気で最高、素晴らしい」

登山客の中にはこんな方も。

Q.おいくつですか？

（大久保利成さん）「100歳！」

伊佐市大口から来た大久保利成さん（100）は、登山が趣味。東京から帰省したひ孫らと登山を楽しみました。

（大久保利成さん）「何とか頂上まで来られてよかった」

Q.じいちゃんのこと好き？

「大好き！」

霧島市によりますと、今年は台風の影響が少なく、大浪池周辺では例年よりきれいな紅葉が楽しめるそうです。見ごろは今月下旬ごろまでです。

県内の紅葉をまとめました。

▽伊佐市の曽木の滝公園は今が「見ごろ」

▽霧島神宮と丸尾滝と曽於市の悠久の森は「一部見ごろ」

▽いちき串木野市の冠岳と垂水千本イチョウは「色づき始め」

▽県民の森は「3～4割色づいている」ということです。

週末は天気もよさそうので、紅葉を見におでかけしてみてはいかがでしょうか。

