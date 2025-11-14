「やっぱかっこよくね？」「思ったよりいい」日本代表がガーナ戦で新ユニホームをお披露目！「めっちゃ番号見やすい！」「昔のフランス代表みたい」の評判
森保一監督が率いる日本代表は11月14日、ガーナ代表と豊田スタジアムで対戦している。
日本代表は、この試合から北中米ワールドカップで使用予定の新ユニホームを着用してプレーしている。
新ユニホームのコンセプトは「HORIZON（水平線）」。胸中央部分には、日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させる複数のグラフィックが施され、水平線の先にある明るい未来や無限の希望が表現されている。
森保ジャパンの面々が着用した新ユニホームに、さっそくファンが反応。ネット上では、「新ユニホームだ！」「新代表ユニホームかっけぇ」「青白青の色合いかっこいい」「THE日本代表って感じのユニホーム」「思ったよりいいじゃないですか」「めっちゃ番号見やすい！」「新しいユニホームめっちゃいいな！」「新ユニ結構ええやん」「昔のフランス代表みたいやなぁ」「やっぱかっこよくね？」といった声があがっている。
アフリカの実力国を相手に森保ジャパンはどんな戦いを見せるか。16分には南野拓実が先制点を挙げた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
