堺雅人、僧侶のアドリブに気付く 読経シーンでテストと本番でお経を変える「お坊さんがアドリブをかましてくるとは」
俳優の堺雅人（52）が14日、都内で行われた映画『平場の月』の公開初日舞台あいさつに登壇した。
【集合ショット】楽しそう…！笑顔で手を降る 堺雅人＆井川遥ら豪華出演陣
好きな登場人物を紹介することに。大森南朋（53）演じる江口剛とともに、堺が挙げたのが「母のお葬式の時のお坊さん。レアキャラですけど」だった。その理由も堺ならではだった。「テストと本番でお経変えたんですよ！」と明かし、すぐに気が付きシーンが終わった後にお坊さんに「今のお経何でした？」と直撃したそう。堺は「読み終わった後お経を聞いてみると、まさに『平場の月』にぴったりのお経だったんですよ！理趣経という空海の教えのお経なんですけど。人間の愛が1番美しいよ、それを仏の妨げじゃなくて、むしろそれこそが悟りの道だよ、という。お経を何も言ってないのにアドリブで理趣経に変えたんですよ！」と力説した。
土井裕泰監督は全く知らなかったそうで「やけに堺さんと話し込んでいるなと思った」と明かす。堺は「お坊さんがアドリブをかましてくると思わなくてびっくりした！」としながらも、話掛けた際には「ニヤリとしてました」とお坊さんのリアクションを明かしていた。
そのほか、井川遥（49）、坂元愛登（16）、一色香澄（15）が参加した。
『半沢直樹』（13年、20年）、『真田丸』（16年）、『VIVANT』（23年）と、その年を代表する連続ドラマで主演を務めてきた堺だが、映画では『DESTINY 鎌倉ものがたり』（17年）以来8年ぶりの主演作となる。
本作は、2018年に刊行された朝倉かすみ氏による同名小説（光文社）の映画化。男女の心の機微を繊細に描き、各紙書評にて絶賛され、第32回山本周五郎賞を受賞し、第161回直木賞にノミネートされた。35年ぶりに再会した中学時代の同級生同士。お互い独り身となり、さまざまな人生経験を積んだ2人が意気投合し、中学生以来、離れていた35年のときを埋め、心を通わせていくストーリーは「こんな“大人の恋愛小説”は読んだことがない！」と多くの話題を呼び、発売当初から映像化権のオファーが30社以上にのぼり、満を持して映画化される運びとなった。
