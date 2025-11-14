King & Prince¹â¶¶³¤¿Í¡¢´¶¶Ë¤Þ¤ëË§º¬µþ»Ò¤Ë¥Ï¥ó¥«¥Áº¹¤·½Ð¤¹¤âÃÇ¤é¤ì¤ë¡Ö°ìÃ¶¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¡¢King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤ÏË§º¬¤¬¡Ö¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¹â¶¶¤¯¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¹â¶¶¤ÎÊý¤Ë¸þ¤Ä¾¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Õ¤¿¤ê¡Ä¡ª¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¹ß¤ëË§º¬µþ»Ò¡õ¹â¶¶³¤¿Í
¡¡ºî²È¡¦·¯ÅèÈàÊý»á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¼Â¼Ì²½¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤Î²Æ¡£¥×¡¼¥ë¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÂÎ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Î¦¡ÊË§º¬¡Ë¡¢¤Þ¤Ê¤ß¡Ê¹â¶¶¡Ë¡£2¿Í¤¬15ºÐ¤«¤é30ºÐ¤Þ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î»Ñ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤È¤¤Ë¾×ÆÍ¡¢¤È¤¤Ë¶ì¤·¤ß¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢É¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¿·¤·¤¤¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤â¤Î¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆñÌò¤ò¤È¤â¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤¿¹â¶¶¤Ë¸þ¤±¡¢Ë§º¬¤Ï¡Ö»£±ÆÃæ¡¢ÉÔ°Â¤Ç¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÉÔ°Â¤Ç¡¢½é¹æ¤ò´Ñ¤Æ¤âÉÔ°Â¤Ç¡Ä¼èºà¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤ÆÀëÅÁ³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤â¿´¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÔ°Â¤¬¡¢¹â¶¶¤¯¤ó¤È¼èºà¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤«¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÉ¹¤¬ÍÏ¤±¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡£ÉÝ¤¤¤±¤É¹â¶¶¤¯¤ó¤È¤À¤Ã¤¿¤éÂç¾æÉ×¤È»×¤¨¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤à¤¤¤À¡£
¡¡¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½¤Ç¤¹¡×¤È¶²½Ì¤¹¤ë¹â¶¶¤Ë¡¢Ë§º¬¤Ï¡Ö¤Þ¤Ê¤ß¤¬ËÜÅö¤Ë¹â¶¶¤¯¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¢¥Ä¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤«µã¤¤½¤¦¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ª¥í¥ª¥í¤·¤¿¹â¶¶¤Ï¡ÖË§º¬¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤ò¤ß¤ë¤Èµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²û¤«¤é¥Ï¥ó¥«¥Á¤òº¹¤·½Ð¤¹¡£¤·¤«¤·Ë§º¬¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óÂç¾æÉ×¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÃÇ¤ê¤Ë¡¢¹â¶¶¤Ï¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¡£¡Ö²¶¤¬µã¤¤½¤¦¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ã¤±¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ë¤È¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤³¤½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ª¼µ·¤·¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¹Ô¤¾ì¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤µ¤¹¤¬¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤é»ý¤ÆÍ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÎÓÍµÂÀ¡¢ºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Õ¤¿¤ê¡Ä¡ª¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¹ß¤ëË§º¬µþ»Ò¡õ¹â¶¶³¤¿Í
¡¡ºî²È¡¦·¯ÅèÈàÊý»á¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò¼Â¼Ì²½¡£¹â¹»1Ç¯À¸¤Î²Æ¡£¥×¡¼¥ë¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÂÎ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Î¦¡ÊË§º¬¡Ë¡¢¤Þ¤Ê¤ß¡Ê¹â¶¶¡Ë¡£2¿Í¤¬15ºÐ¤«¤é30ºÐ¤Þ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î»Ñ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤È¤¤Ë¾×ÆÍ¡¢¤È¤¤Ë¶ì¤·¤ß¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢É¬»à¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¿·¤·¤¤¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤â¤Î¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½¤Ç¤¹¡×¤È¶²½Ì¤¹¤ë¹â¶¶¤Ë¡¢Ë§º¬¤Ï¡Ö¤Þ¤Ê¤ß¤¬ËÜÅö¤Ë¹â¶¶¤¯¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¢¥Ä¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ó¤«µã¤¤½¤¦¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¡£¥ª¥í¥ª¥í¤·¤¿¹â¶¶¤Ï¡ÖË§º¬¤Á¤ã¤ó¤Î´é¤ò¤ß¤ë¤Èµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²û¤«¤é¥Ï¥ó¥«¥Á¤òº¹¤·½Ð¤¹¡£¤·¤«¤·Ë§º¬¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤óÂç¾æÉ×¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÃÇ¤ê¤Ë¡¢¹â¶¶¤Ï¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¡£¡Ö²¶¤¬µã¤¤½¤¦¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¤Á¤ã¤á¤Ã¤±¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢º£ÅÙ¤Ï¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤¹¤ë¤È¹â¶¶¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤³¤½¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ª¼µ·¤·¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¹Ô¤¾ì¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤µ¤¹¤¬¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤é»ý¤ÆÍ¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÎÓÍµÂÀ¡¢ºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ¤â»²²Ã¤·¤¿¡£