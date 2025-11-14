◇女子ゴルフツアー 伊藤園レディース第1日（2025年11月14日 千葉県 グレートアイランド倶楽部＝6769ヤード、パー72））

菅沼のダンクエースは幻に終わった。ツアー3勝の菅沼菜々（25＝あいおいニッセイ同和損保）は3バーディー、1ダブルボギーの71で回り、58位で初日を終えた。

2つ伸ばして迎えた実測163ヤードの12番パー3で“事件”が起きた。

7Iで放ったティーショットは一直線にピンに向かい、ノーバウンドでカップ横の地面に突き刺さった。一瞬、ホールインワン達成かと思われた。菅沼もティーイングエリアで小躍りして喜んだ。

しかし、ボール全体がカップ内に入っていないため認められず、近くにリプレースしてタップインバーディーとなった。

ホールインワン賞50万円も逃した菅沼は「ほぼ入っているのに…。4分の1くらいは（カップに）入っていたから15万円ほしい」と悔しがった。

しかも、このホールから流れが悪くなり、13番、14番と「ベタピン」につけたもののパットを決めきれずチャンスを逃し、17番パーではティーショットを池に打ち込みダブルボギー。スコアを落とす結果となり「最悪」とつぶやいたが「ショットはいい感じなので明日頑張ります」と懸命に前を向いた。