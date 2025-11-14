舘ひろしさん、眞栄田郷敦さん、尾上眞秀さん、藤井道人監督が、「映画『港のひかり』初日舞台挨拶」に登壇しました。



【写真を見る】【 舘ひろし 】過去についた “嘘” を告白「いちごアイスを “1個しか食べてない” 」



この映画は、北陸のある漁村を舞台にした、元ヤクザの過去を捨て漁師として生きるおじさんと、事故で視力を失った少年との12年にわたる運命と絆を、完全オリジナル脚本で描いたヒューマンストーリーです。





撮影時の様子を振り返った尾上さんは、“ちょっと波が荒れてて。僕酔いそうって舘さんに言ったら、「波とかを全部楽しめばいいんだよ」って言ってくださって、それで本当に酔わなくなって“と舘さんにアドバイスを貰ったことを明かしました。

当時を振り返った舘さんも、“もっと遊んじゃえっていうか。ジェットコースターに乗ってるつもりで行こうよなんて、ワーイなんて2人でねやってたら、全然平気です！“と話していました。





さらに舘さんは、目の見えない少年を演じた尾上さんについて、“多分僕ね、目の見えない役をやれって言われても、眞秀くんほどできないと思います。素晴らしかったです、本当に彼は“とべた褒め。会場からも拍手が送られていました。





続けて、MCからだれかの為に優しい嘘をついたことはあるかと聞かれた舘さんは、“自分の為にしか嘘ついたことないんで、すみません（笑）“と回答。“僕アイスクリームが好きなんで。いちごアイスが好きだった時期があって、1日に2個か3個ずつ食べてたら、うちの奥さんにダメだって言われて、それでも内緒で食べてたことがあります“ “あんまりアイスクリームが減るんで「あなた食べたでしょう？」「いや、1個しか食べてない」って嘘ついたことあります“と、奥さんとの可愛いエピソードを披露していました。









続けて眞栄田さんは、“「良かったよ」とか言ってくださるのを疑ってしまう自分がいて“と告白。そんな眞栄田さんに舘さんは、“僕は嘘でもいいから褒めて欲しい” “私、褒められて伸びるタイプなんで（笑）“と会場の笑いを誘っていました。



【担当：芸能情報ステーション】