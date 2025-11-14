国会議事堂（資料写真）

国会は１４日、参院での予算委員会審議を終えた。４日からの代表質問を皮切りに衆参予算委を経るという平日９日間ぶっ通しの強行日程。全閣僚出席の重要審議がこれほど長期にわたり続いたのは異例だ。攻め手を欠いた野党だが、過去の高市早苗首相の発言や政府見解などを引き政権を追及し続けた。自民党と日本維新の会の新しい与党間でも衆院定数削減などの課題解決は見通せない状態。審議の舞台は各委員会に移るが、臨時国会の会期末（１２月１７日）は１カ月後に迫る。

「（首相の）所信表明、大変力強いものでした」。１４日の参院予算委で午後の質問の冒頭に立った維新の串田誠一氏（比例）は高市首相を持ち上げた。首相は答弁に立つ際、予算委員長から「総務大臣」と呼び間違われると「一応、総理でして：」と遠慮がちに反論し議場の笑いをとった。９日間におよぶ論戦を乗り切った余裕から所々で笑顔をのぞかせた。

野党が攻め手を欠いた原因は足並みがそろわなかったためだ。立憲民主党は１２日の同委に舌鋒鋭い蓮舫氏を立て「政治とカネ」に照準をあてた。政治資金不記載問題を起こしたが選挙を経ずに官房副長官に就いた佐藤啓氏の解任を迫った。高市首相は「（人事を）白紙にするつもりはない」と応じず、企業・団体献金の見直しも進展はなかった。

国民民主党は榛葉賀津也幹事長が同日の同委で片山さつき財務相から「走行距離税は検討しない」との言質をとるなど経済面での論戦に力点。共産党は１１日の衆院予算委で田村智子委員長が安全保障関係課題を重点的に追及した。「野党が同一テーマで質問を重ねて首相を追い詰める場面が乏しかった」（立民関係者）との見方も出ている。