¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÛËÒ½¨¸ç¡¢´Ú¹ñ´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¡Ö¤¤¤¤°õ¾Ý¡×¤Ë¡Ö¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö´Ú¹ñ¤µ¤ó¤È¤Ï¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡×
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î£Ä£å£Î£Á¡¦ËÒ½¨¸çÆâÌî¼ê¤¬£±£´Æü¡¢´Ú¹ñÂåÉ½¤Î»Ø´ø´±¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡££±£µ¡¢£±£¶Æü¤Î¶¯²½»î¹ç¤òÁ°¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ±ÀÊ¤·¤¿Ìø»Ö¥Ò¥ç¥ó¡Ê¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¡Ë´ÆÆÄ¤Ïº£²ó¤ÎÂÐÀï¤ÇÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢À¾Éð¡¦¶ùÅÄ¤È¤È¤â¤ËËÒ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¡¢¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö¤¤¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¿ÍÊÁ¤Þ¤Ç¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Î¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿Ìø´ÆÆÄ¡£¤½¤ÎÅÙ¤Ë¡¢ËÒ¤ÎÎéµ·Àµ¤·¤¤»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£²ñ¸«¸å¤ÎËÒ¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö½¬´·¤Ê¤Î¤Ç¡£¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÁ°¤ÎÂç³Ø»þÂå¤Þ¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¡×¤È¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡Ö¶¯²½»î¹ç¤Ç¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î¸Ø¤ê¤ÏÂç»ö¡£¾¡Éé¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡×¤ÈËÜµ¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬ÂåÉ½¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¾¡¤Æ¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤É¡¢¾®¤µ¤¤»þ¤Ë£×£Â£Ã¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¤µ¤ó¤È¤Ï¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡££×£Â£Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂÐÀï¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÂÐÀï¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£Îý½¬¤Ç¤âµï»Ä¤ê¤Ç¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤ò¹Ô¤¤¡¢´¶¿¨¤ò³Î¤«¤á¤¿¡£