井上咲楽「サクっと作れる白菜の鍋」＆こだわりのキムチ鍋を紹介「鍋が食べたくなった」「忙しくても手料理するのすごい」の声
【モデルプレス＝2025/11/14】タレントの井上咲楽が11月14日、自身のInstagramを更新。多忙な日々の中でも、サクっと作れる手料理を楽しむ様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】国内外飛び回る25歳美女「サクっと作れる」手料理
井上は「最近の日常」と題し、「なんだかバタバタで、大阪→北海道2日→名古屋2日→ニュージーランドロケ5日→東京2泊→南米ロケ6日→明日はトレランレース50キロ」と国内外を飛び回る2週間のスケジュールを振り返りながら、スタッフのスーツケースを集める写真や空港での買い物風景など、移動の合間の様子を投稿した。
そんな慌ただしい日々の中で作った「サクっと作れる白菜の鍋」には、好物のほたるいかの沖漬けを添え、「どうぶつの森の島の名前もおきづけ島にしています」とユーモアを交えて紹介。さらに、「自分のご飯が食べたくて張り裂けそうな気持ちになる時」に、寝る時間を削ってキムチ鍋を作ったことを明かし、妹と一緒に食べたエピソードを添えた。「私はキムチを炒めてから鍋にします」と、こだわりの調理法も綴っている。
この投稿に、「世界飛び回ってるじゃん」「ネーミングセンス最高」「鍋が食べたくなった」「鍋レシピ真似します」「生活感あるのが素敵」「食を大切にしているのが伝わってくる」「忙しくても手料理するのすごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】国内外飛び回る25歳美女「サクっと作れる」手料理
◆井上咲楽、サクっと作れる白菜鍋＆こだわりキムチ鍋を披露
井上は「最近の日常」と題し、「なんだかバタバタで、大阪→北海道2日→名古屋2日→ニュージーランドロケ5日→東京2泊→南米ロケ6日→明日はトレランレース50キロ」と国内外を飛び回る2週間のスケジュールを振り返りながら、スタッフのスーツケースを集める写真や空港での買い物風景など、移動の合間の様子を投稿した。
◆井上咲楽の投稿に反響
この投稿に、「世界飛び回ってるじゃん」「ネーミングセンス最高」「鍋が食べたくなった」「鍋レシピ真似します」「生活感あるのが素敵」「食を大切にしているのが伝わってくる」「忙しくても手料理するのすごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】