島袋寛子、ヘアカット中の無防備ショットに反響「ケープ姿が可愛すぎる」「ずっと見ていたい」
【モデルプレス＝2025/11/14】歌手の島袋寛子が11月13日、自身のInstagramを更新。ヘアカット中の様子を収めた動画を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】41歳歌手、散髪中のキュートな表情
島袋は、散髪される女性の絵文字を添えて動画を投稿。白い散髪用ケープをまとい、楽屋のような空間で髪を整えてもらう様子が映されている。前髪をフェイスラインに沿って丁寧にカットされる場面や、綿棒でリップを塗ってもらう様子が収められており、終始キュートな表情が印象的だ。
この投稿には「動画、ずっと見ていたい」「ケープ姿が可愛すぎる」「なんてキュートな表情」「仕草も可愛い」「楽屋ショット最高」「ナチュラルな笑顔に癒される」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】41歳歌手、散髪中のキュートな表情
◆島袋寛子、ヘアカット動画を公開
島袋は、散髪される女性の絵文字を添えて動画を投稿。白い散髪用ケープをまとい、楽屋のような空間で髪を整えてもらう様子が映されている。前髪をフェイスラインに沿って丁寧にカットされる場面や、綿棒でリップを塗ってもらう様子が収められており、終始キュートな表情が印象的だ。
◆島袋寛子の投稿に反響
この投稿には「動画、ずっと見ていたい」「ケープ姿が可愛すぎる」「なんてキュートな表情」「仕草も可愛い」「楽屋ショット最高」「ナチュラルな笑顔に癒される」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】