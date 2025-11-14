千賀健永、キスマイ＆香取慎吾のオフショット公開「先輩呼び尊い」「エモすぎ」の声
【モデルプレス＝2025/11/14】Kis-My-Ft2の千賀健永が11月13日、自身のInstagramを更新。香取慎吾とのオフショットを披露した。
【写真】元SMAPメンバー＆キスマイの激アツショット
同日に放送された音楽番組「ベストヒット歌謡祭2025」（19時〜／読売テレビ・日本テレビ系）に出演したKis-My-Ft2。これを受け、千賀は番組での様々なオフショットを披露した。その中で「＃香取先輩にお写真撮っていただきました」と香取とKis-My-Ft2の集合ショットも公開。Kis-My-Ft2は香取がかつて所属していたSMAPの後輩グループにあたる。
この投稿には「慎吾ちゃんと撮ってるのエモすぎ」「先輩呼び尊い」「再会嬉しい」「温かい雰囲気にほっこり」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
