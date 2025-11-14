

「必死こいて本気で伝えにいく」と語るアイナ・ジ・エンド

アイナ・ジ・エンドが14日、NHK放送局で開催された「第76回NHK紅白歌合戦」出場歌手発表会見に登壇。大みそかに放送される『第76回NHK紅白歌合戦』への出演が決定した。ソロで紅白初出場となる。

【写真】記者会見で気合を入れるアイナ・ジ・エンド

『第76回NHK紅白歌合戦』にソロとして初出場を決めたアイナ・ジ・エンドが、喜びと決意を語った。

アイナは、以前、BiSHとして出場した際に「緊張のあまり歌詞を噛んでしまった」という悔しい経験があり、「ずっと悔しかった」と率直な心境を明かした。それだけに、今回ソロで呼んでいただけたことは「めちゃくちゃ嬉しい反面、絶対にやりきるぞって思いました」と、強い決意を表明した。

ソロとしての心境について問われると、グループ時代は始まる前に仲間と円陣を組むなどしていたが、今はダンサーやバンドメンバーと「心を一つにできつつある」とし、「きっとグループの時よりも強くなれてる気がします」と、個人としての成長を実感している様子。

アイナの楽曲「革命道中 - On The Way」（TVアニメ『ダンダダン』第2期オープニングテーマ）にちなんで、今年のステージで起こしたい「革命」について聞かれると、アイナは「私はいま侍みたいな心でここに立っている」と表現。「アイナ・ジ・エンドっていう変な名前だけど、やることはしっかり真面目に歌を歌っているんだよっていうのを必死こいて本気で伝えにいく」と誓った。

また、自身の特徴的なハスキーな声について「コンプレックスはないです」と断言。ソロ活動を支えてくれたサウンドプロデューサーや、歌っていいと言ってくれた関係者、そして共に音を紡ぐバンドメンバーやダンサーたち、全ての人に心からの感謝があると述べた。

紅白で歌声を届けたい相手としては、やはり「おばあちゃんとかおじいちゃんとか家族が一番喜んでくれる」とし、テレビの向こうで応援してくれる家族、そしてファンへ愛を伝えたいと語った。