高市首相の台湾有事をめぐる発言に、中国側が反発を強め緊張が高まっています。緊張感が高まる日中関係について、北京支局の柳沢高志支局長が次の3つのポイントに沿って解説します。

1.大使を“異例”夜の呼び出し

2.中国が「激怒」のワケ

3.日中関係“落とし所”は？

■日本大使を夜にあえて呼び出したことの意味は…

──まず日本大使が、抗議のために夜に呼び出されたということですが、どういう意味があるのでしょうか？

最近も、尖閣諸島や閣僚の靖国神社参拝などをめぐる問題が起きたときは、抗議のための呼び出しというのはたびたび行われていましたが、ほとんどの場合は大使ではなく、1つレベルが下の公使が呼び出されていました。

今回は現場のトップである大使が呼び出されたこと、しかも執務時間が終わった夜に、あえて呼び出したということは、中国側の「本気で怒っている。今回はレベルが違うぞ」というメッセージだといえます。

■中国側、いわば“脅し”と受け止めたか



──日本と中国の問題はこれまでもいろいろありましたが、なぜ今回はここまで激しく怒っているのでしょうか？

一言で言えば、「習近平国家主席の顔に泥を塗られたから」ということなのです。

ちょうど2週間前、高市首相は習主席と初めての首脳会談を行いましたが、当初、中国側は保守政治家である高市首相との会談に応じるか、躊躇（ちゅうちょ）していました。

それでも、高市首相が靖国参拝を控えたり、「戦略的互恵関係」を掲げたことで、中国側としては「だったら」と「会ってあげた」という感覚でした。

ところが会談の直後に、高市首相が台湾の代表との会談の写真をSNSに投稿したり、台湾の関係者に勲章をあげたりしたことで、中国政府内は「高市氏にダマされた」「会談をやるべきではなかった」と、怒りが噴き上がったのです。

中国の官僚や共産党幹部にとっては、習主席に恥をかかせるということは、絶対にあってはならないことなのです。

さらに今回の台湾有事に関する発言は、中国側としては「台湾を侵攻すれば自衛隊を派遣する」という、いわば“脅し”だと受け止めていて、近年にないほどの政府・メディアが一体となっての激しい反発が起きているのです。

中国国防省は、「日本が台湾情勢に武力介入すれば、中国軍の鉄の壁の前で、必ず血を流すことになる」などとのコメントを出していて、言葉もどんどん過激になっています。

■事態の沈静化は…G20サミットで会談あるか

──この問題の落とし所というのは、見つけることができるのでしょうか？

日本側は、問題の投稿をした大阪総領事について、中国側の適切な対応を求めています。

これは、自主的に中国に戻すことなどを期待しているとみられますが、中国側の関係者は「ありえない。そんなことをしたら、中国の世論が反発する」と否定しました。

一方の中国側は、高市首相の発言の撤回を求めていますが、高市首相は国会でも撤回はしませんでした。

このままでは、日中の非難の応酬がエスカレートしていくという状況ですが、注目は今月22日から南アフリカで開かれるG20サミットのタイミングです。

ここには高市首相と、中国からは李強首相が参加する予定で、事態の沈静化をさせるための会談が行われるかがポイントです。

中国側の関係者は、「まだ高市首相と会談しないとは決めていない。検討中だ」と話していて、両国のトップ同士の話し合いで、台湾をめぐる問題での意思疎通を行い、信頼関係を再構築できるかが問われています。

──市民の反日感情はいま、高まっているのでしょうか？

市民レベルでは、まだそこまでの反日感情の高まりは感じないですけれど、メディアは連日、厳しい言葉で高市政権の批判を繰り返していますので、もしかしたら近いうちに反日感情がどんどん高まるのではないかという心配はしています。