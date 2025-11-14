◇バドミントン 熊本マスターズジャパン2025 (11日〜16日、熊本県立体育館)

バドミントンの熊本マスターズの大会4日目が14日に開催。各種目の準々決勝が行われました。

女子シングルスでは、2回戦で山口茜選手に勝利した奥原希望選手が、台湾のLIN Hsiang Ti選手にストレート勝利(21-9、21-19)。準決勝へ駒を進めました。郄橋明日香選手は、インドネシアのGregoria Mariska TUNJUNG選手と対戦し、第1ゲームを21-16で取りますが、第2ゲームは14-21、第3ゲームは13-21で落とし敗退となりました。

男子シングルスは奈良岡功大選手が台湾のLIN Chun-Yi選手にストレート勝ち(21-11、21-12)。西本拳太選手もタイのPanitchaphon TEERARATSAKUL選手にストレート勝ち(21-15、21-14)し、準決勝に2人の日本人選手が進出。決勝での日本人対決が期待されます。

男子ダブルスは熊谷翔・西大輝ペアは韓国ペアにストレート負け(11-21、17-21)。山下恭平・緑川大輝ペアはマレーシアペアにストレート勝ち(21-19、21-14)を収めました。

女子ダブルスは、福島由紀・松本麻佑ペアが台湾ペアを第1ゲームは21-17、第2ゲームは21-11とストレートで下し勝ち上がりました。また廣上瑠依・保原彩夏ペアと岩永鈴・中西貴映ペアは、この準々決勝で日本人ペア対決となり、岩永・中西ペアが第1ゲームを21-23で落とすものの、第2ゲームを22-20、第3ゲームを21-18で取り、大接戦をものにしました。

混合ダブルスでは古賀輝・松友美佐紀ペアがアメリカペアにストレート勝ち(21-16、21-14)。日本勢唯一の準決勝進出となりました。