彼氏となんでも言い合える関係は理想的ですが、度を超えたいじりはイラッとしますよね。特に容姿や体型などのコンプレックスをしつこくいじられると、我慢できなくなるでしょう。今回は、彼氏の体型いじりに耐えきれなくなった彼女がブチ切れた話をご紹介いたします。

体型をいじる彼氏

「私は胸の小ささに悩んでいるのですが、彼氏はそんな私でも好きだと言ってくれました。でも付き合っていると『こんな服は着こなせないよな』『背中だと思ったら胸だった』など、いじってくるようになったんです。だんだんそのいじりはエスカレートしていって、本気で嫌だと伝えても彼氏はやめてくれませんでした。

あまりにもしつこいので『いい加減しつこいんだよ！』とキレたら、彼氏は『え……怖っ……』『そんなに嫌なら最初から言えばいいだろ』『なんかイメージと違ったわ』と私が悪いかのような言い方をされてイラッとしました。そこから関係が悪くなって別れることになったけど、なんでこんな男と付き合っていたのか、今思うと謎です」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年8月）

▽ 人が気にしていることを、いじってくる人っていますよね。相手がどう感じるかも考えずに、デリカシーのない発言をするのは許せません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。