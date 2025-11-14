しみけんが明かす“全裸監督”村西とおるの仰天エピソード「観覧車1周回ってる間に警察が…」

11月13日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、とにかくカッコいい話を語り合い、令和でも通じるカッケェ人間を目指す企画「やっぱり…カッケェ話」を実施した。

しみけんが語ったレジェンド監督の破天荒エピソードに、スタジオでは驚きの声があがり…。

【映像】パトカーに乗り込もうとした村西監督がしみけんにかけた言葉とは

憧れの先輩や大物の伝説級エピソードを語り合う同企画。今回は盛山晋太郎＆リリー（見取り図）、久保田かずのぶ（とろサーモン）、根建太一（囲碁将棋）、みなみかわ、新山（さや香）、蓮見翔（ダウ90000）、こたけ正義感、しみけん、槙野智章が参加した。

しみけんが明かしたのは、ドラマ『全裸監督』でも知られるセクシー業界のレジェンド・村西とおる監督のエピソードだ。

しみけんは村西監督とギリギリ活動時期が重なっており、監督の作品に1度だけ出演したことがあるそう。それは観覧車が舞台の作品で、撮影時の待ち合わせ場所も観覧車の前だった。

そこで村西監督にカメラを渡され、観覧車の中で撮影するよう指示を受けたしみけん。女優と2人で観覧車に乗り込み、撮影に臨んだそうだ。

そして観覧車が1周し、降りようと扉を開けた瞬間、目に入ったのは警察官の姿だった。「えっ」と驚いたしみけんだったが、村西監督はまさにパトカーに乗り込もうとするところ。

村西監督はしみけんに気づくと、「新人君ね、請求書送ってちょうだい」と一言。自分の身を案ずるより出演者のギャラを気にかけた村西監督は、そのままパトカーに乗って行ってしまったそうだ。

しみけんが抱いた「逮捕され慣れてるな」との感想に、他の出演者から笑いが起こる。盛山が「むっちゃ時代ですね、それ」と驚くと、しみけんは「27年くらい前の話です」とうなずいていた。