2026年度から、鹿児島市の桜島の8つの小中学校は統合され、市内初の9年制の義務教育学校「桜島学校」が開校します。統合される学校の一つ、桜洲小学校では14日、閉校を記念した登山が行われました。



（児童）

「頑張って登るぞー！」



2025年度で閉校する鹿児島市の桜洲小学校で14日に行われたのは湯之平登山です。桜洲小学校から湯之平展望台までの約4.5キロを歩きます。65年前から行われていた登山には、これまで小学校3年生以上が参加。2025年は閉校を記念し、1年生から6年生までの45人が参加しました。





（児童）「余裕です！」子供たちは険しい坂道もなんのその。元気に登っていきます。桜島の8つの小中学校は2025年度で統合され、2026年度からは9年制の義務教育学校「桜島学校」が開校します。桜洲小学校の児童としては最後となる登山です。（6年生）「今年は閉校記念なので全学年が歩いているけど、もういないです、みんな。登り切ります」青空のもと、子供たちはそれぞれのペースで登山を楽しんでいました。（記者）「子供たちの登山も終盤。疲れた体を癒すのは錦江湾の素晴らしい景色」登山の終盤には錦江湾と市街地が見渡せるスポットもあり、記念撮影をしていました。約2時間かけ湯之平展望台に到着。全員が登り切りました。（2年生）「まだまだ行事はあるけど湯之平展望所まで来て嬉しかった」（4年生）「疲れたけど閉校の登山だから頑張った」（6年生）「少し寂しいけど新しい学校でも頑張りたい」2025年度で閉校する桜洲小学校。子供たちにとって心に残る、最高の思い出となったようです。（児童全員）「桜洲小学校、ありがとう！」