毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。11月16日（日）の放送は、青木崇高と行く埼玉県加須市の旅！

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！

青木が再び「メシドラ」に参上。前回はバーベキュー道具を持参してきた「メシドラ史上一番準備がアツい男」は「今日も企画を準備してきてますよ」と冒頭からノリノリ！そんな青木が待っていたのは「騎西城」。大河ドラマにも多数出演している青木にぴったりのシチュエーションで、お城をバックにタイトルコールして「メシドラ」スタート。

車に乗り込むと早速青木が「加須＝これってのがある」と、加須に来たら絶対に行きたかったという湖池屋のポテトチップス工場に行くことを提案する。さらに「出来立てのポテトチップスが食べたいって思って、それでまずは工場で作るポテトチップスの凄さを知るために一回自分で作らなあかんと思ってポテトチップス作ってきました！」と手作り感満載のポテトチップスをおもむろに取り出す。これには満島も「やっぱ準備のレベルが違うよ」と驚愕し、兼近は「俺1枚もう食べるわ」とすかさず手作りポテチを口に運ぶ。「この（青木手作りポテチの）美味しさを口に持ちながら、（工場で作るポテチが）さらにどれだけレベルが高いか確認」するためにポテトチップス工場へ出発！

「いやマジでこれで夢が叶う、うれしい」と本気でポテトチップス工場に行きたかった青木は「いきなり突撃しても難しいかも」と思って（番組から）事前にアポどりまで済ませており、ここでも準備のレベルの高さを見せつける。1970年開業の「湖池屋関東工場」に到着し工場スタッフの方に挨拶する際に、青木は「僕、あの、夢でした。ポテトチップスの工場に行くの、ほんとに夢でした」と感動を隠し切れない様子。工場内でポテトチップスが出来上がっていく様子を見学させてもらい、さらに塩で味付けする前の揚げたてのアツアツのポテトチップスまで頂き、大興奮の3人にさらなる驚きが！幻のジャガイモを使った新商品の初めての生産日がこの日だという。これには3人が口をそろえて「愛おしい」と感激する。

「人生でやっておきたいリストの一つ」を達成した青木は今後やってみたい事を尋ねられると「ウイスキーが好きで、スコットランドの蒸留所巡り」をしてみたいと語る。青木は日本酒の利き酒師の資格を持っており、さらにウイスキーの検定も受けており現在結果待ちなのだという。「そういうのがきっかけで色んな作り手の人達と出会いたい」と今後の夢を語る。

続いて3人がやってきたのは「ROCKET CAFE」。ここでは45歳になった青木の年齢の話題に。「15年は一瞬で過ぎるし、躊躇している場合じゃない」と感じているという青木。体力的に選択肢が絞られていく中でも「ポジティブにとらえて」やっていきたいと語る。

次のお店に向かう車中では恒例の「メシドラお悩み相談カーラジオ」。視聴者からの相談をきっかけに「むねさんは誰かに相談したりするんですか」と問われた青木は、「するけどでも相手を選ぶね」という。満島は「一回むねさん（青木）から連絡来て公園で2人で話したりした」事があると振り返る。

そんな思い出を語り合っているうちに3人がたどり着いたのは、アメリカン雑貨など数十万点の商品が置いてある「TERYX」。数々の素敵な雑貨を前にテンションが上がった3人は、ここで本日のお支払いを誰がするか決めるゲームをすることに。本日のゲームは「センスの良いプレゼント対決」。お互いへのプレゼントを選んで誰のプレゼントが一番良いかを店長に決めてもらうことに。果たして本日のお支払いは誰？

「日テレ屋」や番組公式ホームページ（詳しくはこちら：https://www.ntv.co.jp/meshidora/articles/37235fu8vmucmsntzcfy.html）で買える新しい「メシドラ」公式グッズの宣伝を挟んで3人がやってきたのは「しゃもじいの玉子や」。お土産にする卵やプリンを購入し、さらに平飼いにしている鶏も見せてもらって大満足。

最後のお店は「ラムじいさんのインドカレー」。絶品のカレーやタンドリーチキンに大興奮の3人。さらに兼近の顔の2〜3倍ある巨大ナンを鯉のぼりに見立ててみんなで「こいのぼり」を合唱！

■「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」

毎週日曜日 ひる12:45〜14:00 日本テレビにて放送（関東ローカル）/TVerにて最新話を無料配信

出演：兼近大樹（EXIT） 満島真之介

