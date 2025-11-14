キャンペーン：ソニーCinema Lineカメラが対象 最大3万円還元の「ウィンターキャッシュバックキャンペーン」 レンズの同時購入でキャッシュバック額アップ
キャンペーン：ソニーCinema Lineカメラが対象 最大3万円還元の「ウィンターキャッシュバックキャンペーン」 レンズの同時購入でキャッシュバック額アップ
ソニーは11月14日（金）、「Cinema Line ウィンターキャッシュバックキャンペーン2025」を開始した。対象購入期間は2026年1月13日（火）まで。
対象となるCinema Lineカメラを購入して応募すると、最大3万円のキャッシュバックが受けられる。対象カメラはFX3とFX30。また対象のレンズを同時購入した場合、キャッシュバック金額がアップする。
申し込みはWebサイトの応募フォームから。必要事項の入力と、パッケージのバーコード部分などの画像データをアップロードして応募完了となる。
キャンペーン名
Cinema Line ウィンターキャッシュバックキャンペーン2025
対象購入期間
2025年11月14日（金）～2026年1月13日（火）
応募締切
2026年1月27日（火）午前10時00分00秒
対象製品（単体購入）
3万円キャッシュバック FX3 ボディ FX30 ボディ FX30 XLRハンドルユニット同梱モデル
対象製品（FX3/FX30との同時購入）
2万円キャッシュバック FE 20-70mm F4 G FE 24-105mm F4 G OSS
1万5,000円キャッシュバック FE 50mm F1.2 GM FE 16-25mm F2.8 G FE 24-50mm F2.8 G
1万円キャッシュバック FE 12-24mm F2.8 GM FE 14mm F1.8 GM FE 24mm F1.4 GM FE 35mm F1.4 GM FE 50mm F1.4 GM FE 40mm F2.5 G E PZ 10-20mm F4 G E 16-55mm F2.8 G E PZ 18-105mm F4 G OSS
8,000円キャッシュバック E 15mm F1.4 G E 11mm F1.8
対象製品（FX3との同時購入）
2万円キャッシュバック FE 16-35mm F2.8 GM II FE 24-70mm F2.8 GM II FE 70-200mm F2.8 GM OSS II