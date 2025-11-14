ソニーは11月14日（金）、「Cinema Line ウィンターキャッシュバックキャンペーン2025」を開始した。対象購入期間は2026年1月13日（火）まで。

対象となるCinema Lineカメラを購入して応募すると、最大3万円のキャッシュバックが受けられる。対象カメラはFX3とFX30。また対象のレンズを同時購入した場合、キャッシュバック金額がアップする。

申し込みはWebサイトの応募フォームから。必要事項の入力と、パッケージのバーコード部分などの画像データをアップロードして応募完了となる。

キャンペーン名

Cinema Line ウィンターキャッシュバックキャンペーン2025

対象購入期間

2025年11月14日（金）～2026年1月13日（火）

応募締切

2026年1月27日（火）午前10時00分00秒

対象製品（単体購入）

3万円キャッシュバック

FX3 ボディ FX30 ボディ FX30 XLRハンドルユニット同梱モデル

対象製品（FX3/FX30との同時購入）

2万円キャッシュバック

FE 20-70mm F4 G FE 24-105mm F4 G OSS

1万5,000円キャッシュバック

FE 50mm F1.2 GM FE 16-25mm F2.8 G FE 24-50mm F2.8 G

1万円キャッシュバック

FE 12-24mm F2.8 GM FE 14mm F1.8 GM FE 24mm F1.4 GM FE 35mm F1.4 GM FE 50mm F1.4 GM FE 40mm F2.5 G E PZ 10-20mm F4 G E 16-55mm F2.8 G E PZ 18-105mm F4 G OSS

8,000円キャッシュバック

E 15mm F1.4 G E 11mm F1.8

対象製品（FX3との同時購入）

2万円キャッシュバック

FE 16-35mm F2.8 GM II FE 24-70mm F2.8 GM II FE 70-200mm F2.8 GM OSS II