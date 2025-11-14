

●ワールド <3612> [東証Ｐ]

26年2月28日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。



●エムアップ <3661> [東証Ｐ]

12月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。



●ＤＩＴ <3916> [東証Ｐ]

12月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。



●ウリドキ <418A> [名証Ｎ]

11月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。



●ドリムアーツ <4811> [東証Ｇ]

12月31日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。



●東洋ドライ <4976> [東証Ｓ]

12月31日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。



●日本オーエー <5241> [名証Ｎ]

12月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。



［2025年11月14日］



株探ニュース

