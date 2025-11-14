本日の【株式分割】銘柄 (14日大引け後 発表分)
●ワールド <3612> [東証Ｐ]
26年2月28日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。
●エムアップ <3661> [東証Ｐ]
12月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。
●ＤＩＴ <3916> [東証Ｐ]
12月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。
●ウリドキ <418A> [名証Ｎ]
11月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。
●ドリムアーツ <4811> [東証Ｇ]
12月31日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。
●東洋ドライ <4976> [東証Ｓ]
12月31日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。
●日本オーエー <5241> [名証Ｎ]
12月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。
［2025年11月14日］
株探ニュース