●ワールド <3612> [東証Ｐ]
26年2月28日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。

●エムアップ <3661> [東証Ｐ]
12月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。

●ＤＩＴ <3916> [東証Ｐ]
12月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。

●ウリドキ <418A> [名証Ｎ]
11月30日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。

●ドリムアーツ <4811> [東証Ｇ]
12月31日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。

●東洋ドライ <4976> [東証Ｓ]
12月31日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。

●日本オーエー <5241> [名証Ｎ]
12月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。

［2025年11月14日］

株探ニュース