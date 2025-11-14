TM NETWORKの大型エキシビションを多面的に再構成 限定BOX『TM NETWORK 2025 IP』発売決定
TM NETWORK初の大型エキシビション『TM NETWORK 2025 IP』の世界観を再構成した限定アイテム『TM NETWORK 2025 IP』が、12月24日に発売されることが決定した。
【写真】ファンは見逃せない…！限定BOX『TM NETWORK 2025 IP』
同作は、8月から10月にかけて東京・Ginza Sony Parkで開催され好評を博した同展の内容を、映像・音・グラフィック・グッズの4軸で再構成した完全生産限定BOX。Blu-ray、CD、フルカラー88ページのブックレット、バンダナ、ステッカーセットなどが三方背BOXに封入されており、全国ツアー『TM NETWORK TOUR 2026 QUANTUM』追加公演を含むライブ最速先行申込シリアルも同梱される。
Blu-rayには、展示の舞台裏に迫るドキュメンタリー「Behind the Scenes at the Exhibition」やイベント映像、記者会見の模様、展示映像作品などを収録。CDには、今春のツアーで披露され、エキシビション向けに新アレンジが施された「We Can’t Stop That Way -2025 IP ver.-」などを音源として初収録している。
さらに同日には、40周年イヤーを記念して制作されたドキュメンタリー映画『Carry on the Memories -３つの個性と一つの思い-』（サウンドトラック付き）と、WOWOWで放送された3回完結番組『40th Anniversary Premium Talk Session』のBlu-rayも同時発売される。
同エキシビションの魅力を、自宅でじっくりと体験できる決定版アイテムとなっている。
