本日の【自社株買い】銘柄 (14日大引け後 発表分)



○フロンテオ <2158> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.5％にあたる20万株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月17日から26年1月16日まで。



○Ｈｍｃｏｍｍ <265A> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.9％にあたる20万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月15日から12月31日まで。



○エバラ食品 <2819> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.51％にあたる5万株(金額で1億2385万円)を上限に、11月17日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ケンコーマヨ <2915> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.6％にあたる54万3000株(金額で11億4000万円)を上限に、11月17日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○オーシャンシ <3096> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.42％にあたる4万株(金額で6000万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月18日から12月31日まで。



○オープンＨ <3288> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.44％にあたる500万株(金額で250億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月17日から26年9月30日まで。取得した自社株は26年10月30日付で全て消却する。



○セルシス <3663> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.31％にあたる100万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月17日から12月31日まで。



○ホットリンク <3680> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.74％にあたる43万株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月25日から26年3月31日まで。



○アエリア <3758> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.4％にあたる50万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月17日から26年3月31日まで。



○リビンＴ <4445> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の16.2％にあたる21万株(金額で9億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月19日から26年9月18日まで。



○メドレー <4480> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.8％にあたる150万株(金額で30億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月17日から26年3月31日まで。



○コマースワン <4496> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.7％にあたる5万株(金額で4500万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月25日から26年5月14日まで。



○京都ＦＧ <5844> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.35％にあたる100万株(金額で20億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月17日から26年3月31日まで。



○エアーテック <6291> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.78％にあたる18万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月17日から12月30日まで。



○ジャノメ <6445> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の10.96％にあたる196万株(金額で15億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月17日から26年11月16日まで。



○ＹＵＳＨＩＮ <6482> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.88％にあたる200万株(金額で10億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月17日から26年11月13日まで。



○電気興 <6706> [東証Ｐ]

発行済み株式数の11.38％にあたる100万株の自社株を消却する。消却予定日は11月28日。



○かんぽ生命 <7181> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の5.4％にあたる2000万株(金額で450億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月17日から26年3月31日まで。



○イクヨ <7273> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の6.84％にあたる200万株(金額で26億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月17日から26年3月31日まで。



○ＳＨＯＥＩ <7839> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.2％にあたる170万株(金額で25億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月17日から26年6月30日まで。



○日産東ＨＤ <8291> [東証Ｓ]

発行済み株式数の10.58％にあたる705万6147株の自社株を消却する。消却予定日は11月28日。



○三菱ＵＦＪ <8306> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.08％にあたる1億3000万株(金額で2500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月17日から26年2月27日まで。また、発行済み株式数の1.66％にあたる2億株の自社株を消却する。消却予定日は11月28日。



○三井住友ＦＧ <8316> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.3％にあたる5000万株(金額で1500億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月17日から26年1月31日まで。取得した自社株は26年2月20日付で全て消却する。



○みずほＦＧ <8411> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.4％にあたる6000万株(金額で2000億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は11月17日から26年2月28日まで。取得した自社株は26年3月23日付で全て消却する。



○ココルポート <9346> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.08％にあたる4万株(金額で7072万円)を上限に、11月17日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。今回取得する全株と、11月14日現在保有する自己株数を合計した総数を12月16日付で消却する。



［2025年11月14日］



