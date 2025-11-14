Omoinotake、映画『（LOVE SONG）』主題歌「Gravity」MVをプレミア公開
Omoinotakeが、最新曲「Gravity」のミュージックビデオをYouTubeプレミア公開した。
本楽曲は、森崎ウィン×向井康二（Snow Man）ダブル主演の映画『（LOVE SONG）』の主題歌として書き下ろされた楽曲で、「強い愛の引力」をテーマに、不可抗力のように惹かれ合う心、離れても決して途絶えることのない、運命を信じ続ける姿を描いたラブソングです。アレンジャーには再び蔦谷好位置を迎え、心地よい8ビートに伸びやかなメロディが乗り、あたたかい余韻が残る楽曲となっている。
MVでは別々の場所にいる4人のダンサーの動きがシンクロし、強烈な繋がりを感じられるようなダンスシーンにて構成され、引き寄せられる想いの強さが表現された。監督を務めたのは「幾億光年」や「蕾」など、OmoinotakeのMVを何度か手掛けている大久保監督だ。
映画『（LOVE SONG）』は、世界的な人気を誇る大ヒットBLドラマ『2gether』を手掛けたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとり、日本とタイそれぞれの文化の違いを学びながら心を込めて丁寧に作り上げ、異国の地で再会した二人が次第に心を通わせていく過程を温かな視点で描き出した作品。日タイ共同制作作品だからこそ実現した個性豊かな国際的豪華キャスト・スタッフ陣も集結し、2人の恋の行方を彩る。
◾️映画『（LOVE SONG）』
出演：森崎ウィン 向井康二（Snow Man）
ミーン・ピーラウィット・アッタチットサターポーン 藤原大祐 齊藤京子
ファースト・チャローンラット・ノープサムローン ミュージック・プレーワー・スタムポン 逢見亮太
夏目透羽 水橋研二 宮本裕子 ／ 筒井真理子 ／ 及川光博
監督・脚本：チャンプ・ウィーラチット・トンジラー「2gether」
脚本：吉野 主 阿久根知昭
音楽：近谷直之
劇中曲プロデュース：The TOYS
主題歌：Omoinotake「Gravity」（Sony Music Labels）
制作プロダクション：KINEMA STUDIO 制作協力：h8 Studio アークエンタテインメント
制作幹事・配給：KADOKAWA ©2025『（LOVE SONG）』製作委員会
公式サイト：movie-lovesong.jp 公式X＆Instagram：@movie_lovesong
◆イントロダクション
本作のW主演は、共にアジアにルーツを持つ森崎ウィンと向井康二。森崎が演じるのは、バンコクへの海外勤務を命じられた真面目すぎる研究員・ソウタ［廣木壮太(ひろきそうた)］。作品へ並々ならぬ熱意を持って臨んだ森崎が、恋に不器用で明るくまっすぐなキャラクターを繊細かつリアルな演技で見事に表現。また、向井はソウタの初恋の人であり、バンコクでカメラマンをしながら音楽活動を続けている・カイ[杉浦海(すぎうらかい)]を演じる。普段のイメージとは異なる、どこか影のあるミステリアスなキャラクターを通して、新たな一面を見せる。監督は、世界的なBLブームの火付け役となったドラマ「2gether」を手掛けたチャンプ・ウィーラチット・トンジラー。本作で日本映画デビューを飾るチャンプ監督が手掛けた「2gether」は、2020年にタイ大手GMMTVでの放送後に公YouTubeチャンネルで配信され、総再生回数が驚異の8.5億回超えを記録している世界的大ヒットドラマ。世界中に多くのファンを持つ監督が、日本とタイ、それぞれの文化の違いを学びながら、心を込めて丁寧に作り上げ、異国の地で再会した二人が次第に心を通わせていく過程を温かな視点で描き出す。
さらに、及川光博、藤原大祐、齊藤京子、逢見亮太、筒井真理子ら日本人キャストのほかに、タイで若者を中心に人気を集めるミーン・ピーラウィット・アッタチットサターポーン、ファースト・チャローンラット・ノープサムローン、ミュージック・プレーワー・スタムポンら、日タイ共同制作作品だからこそ実現した個性豊かな国際的豪華キャストも集結し、2人の恋の行方を彩る。
◆STORY
聴こえてきたメロディ。心に刻み込まれている。あの日からずっと--。
バンコク勤務を命じられた化学メーカーの研究員・ソウタは、渡航初日、大学時代に突然姿を消した初恋の人・カイと偶然の再会を果たす。あの頃、カイが奏でていたメロディは、今もソウタの心の奥で繰り返し響いていた。カメラマンとして活躍し、音楽も続けていたカイは、思いがけない再会に心を揺らす。喧騒と静寂が交錯するバンコクの街で過ごすうちに、6年という空白の時間が埋まっていくが、何事にも慎重なソウタは、かつてのカイへの叶わぬ片想いの痛みから、「きっと叶わない」と心に蓋をする。以前と変わらず接しようとするが、異国で自立し、逞しくなったカイの姿に思わぬ距離を感じてしまう。そんな中、カイが学生時代から作り続けていた、“好きな人に最初に聴かせたい“未完成の曲を初めてライブで披露するという噂を聞き、ソウタの胸に行き場のない想いが押し寄せる。お互いを想いながらも、すれ違ってしまう二人。その両片想いの恋は、やがてーー。
◾️シングル「Gravity/イノセントブルー」
2025年10月29日（水）リリース
https://omoinotake.lnk.to/Gravity_InnocentBlue
◆商品形態
・初回生産限定盤（CD＋Blu-ray）
AICL-4818〜4819/4,840円（税込）デジパック仕様
・通常盤（CD）
AICL-4820/1,430円（税込）
◆収録内容
▼DISC1 【CD】 ＊全形態共通
1.Gravity (映画『（LOVE SONG）』主題歌)
2.イノセントブルー (ブルボン アルフォートミニチョコレート CMソング)
3.Gravity (instrumental)
4.イノセントブルー(instrumental)
▼DISC2 【Blu-ray】 ＊初回生産限定盤
Omoinotake One Man Tour “Pieces” 2025.5.2 @LINE CUBE SHIBUYA
P.S.
トロイメライ
アイオライト
幸せ
心音
ホワイトアウト
この夜のロマンス
Ammonite
フラジャイル
ラストノート
モラトリアム
Pieces
Better Half -Japanese ver.-
折々
蕾
EVERBLUE
幾億光年
ひとりごと
By My Side
トニカ
◾️＜Omoinotake Live at ⽇本武道館＞
日時：2026年3⽉15⽇（⽇）
開場/開演：17:00/18:00
会場：日本武道館
▼券種・料金
チケット料金：指定席 \8,800（税込）
指定席（学割）：￥7,000（税込）
※3歳以上有料、3歳未満⼊場不可
申し込み：https://w.pia.jp/t/omoinotake-t/
◾️＜Omoinotake One Man Live in Taipei& Bangkok＞
2025年11月27日（木）
台北 Taipei / Zepp New Taipei
Inquires：https://offtimemusic.kktix.cc/events/omoinotake2025
2025年12月10日（水）
バンコク Bangkok / Lido Connect(Hall2)
Inquires：Avlon Live / https://www.facebook.com/share/16GZXPr8jH/?mibextid=wwXIfr
