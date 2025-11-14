秋の深まりとともに広島県内では各地でぞくぞくと紅葉が見頃を迎えています。



庄原市と神石高原町にまたがる帝釈峡です。紅葉は今、ピークを迎えています。残暑の影響で、色づき始めは例年より遅かったものの、このところの朝晩の冷え込みで一気に見ごろを迎えました。神龍湖をめぐる遊覧船では、移りゆく景色をうっとりと眺めたり、カメラにおさめたりする観光客の姿が見られました。





■観光客「感動しました。心が落ち着くというか、そんな感じになりますね。いい経験をさせてもらった。」「日ごろの疲れが取れますね。」イチョウ並木が見事に色づいているのは、広島修道大学です。■塚原美緒リポート「見上げると、一面に黄色い葉のトンネルになっていますよ。この道を通るだけで全身が秋に包まれていく感じがしますね。」正門から校舎まで続く約350メートルの坂道。52本のイチョウが黄金色に染め上げます。■大学3年生「ここ通ったら秋来たなって感じ。お母さんお父さんと来て一緒にここだけ車で上がって下りるっていうのをしました。」■大学1年生「このきれいなイチョウを見ると今日も頑張ろっかなって気持ちにさせてくれます。」イチョウ並木は一般の人にも開放されていて、11月20日ごろまで楽しめるということです。県緑化センターで、ひときわ鮮やかに色づいたのが、この「オオモミジ」です。■塚原リポート「こちらが一般的なイロハモミジの葉で、こちらがオオモミジの葉です。これだけ大きな葉1枚1枚がきれいに色づいているので、この1本だけでも迫力のある美しさになっています。」高さは約8メートルでオオモミジとしては県内最大級。例年より10日ほど遅く見頃を迎えました。■訪れた人「素晴らしい。急に寒くなりましたから、それがよかったかもしれない。」去年の色づきはまずまずということでしたが、今年は赤やオレンジが鮮やかに発色しています。■塚原リポート「園内のいたるところでモミジが色づいているんですが、こちらに目を向けると、なんとサクラが咲いているんです。」こちらは「ジュウガツザクラ」。秋から咲き始めるのが特徴です。■塚原リポート「春のソメイヨシノに比べると小さくて繊細な印象の花ですね。秋の柔らかい日差しによく合っています。」■来園者「モミジを見にきたんですけど、かわいいサクラでいいですね。サクラまで見られてよかったです。」モミジとジュウガツザクラの共演は11月下旬まで楽しめそうです。安芸太田町の三段峡では、谷間を彩る紅葉と清流の青が見事なコントラストを際立たせています。上空から見てみると…息をのむほど鮮やかな紅葉が山々を染め上げています。駆け足で過ぎた秋の彩りはまもなく冬の景色へと移り変わります。【2025年11月14日放送】