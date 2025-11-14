¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬¡¼ / ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦Æ³Ñà¡õºó¿ý¡¢¶¦ºî¤Î¿·¶Ê¡ÖSky Clipper¡×¤¬¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿¡ÙED¼çÂê²Î¤Ë·èÄê
¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬¡¼ / ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦Æ³Ñà(¥è¥ß¡§¥¿¥ª)¤Èºó¿ý(¥è¥ß¡§¥µ¥¯)¡£¤½¤Î2¿Í¤Î½é¤Î¶¦±é¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¡ÖSky Clipper¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥É¥é¥´¥ó¤ÎÍñ¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
Æ³Ñà¤Èºó¿ý¤Ï¡¢ÅÅÇ¾À¤³¦ ¡ß ¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ / ¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë²»³Ú¤òÄó¼¨¤¹¤ëPONY CANYON¤Î¿·¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦HAMMER COLLECTIVE¤è¤êº£²Æ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢Ï¢Â³Åª¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¡¢Æ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ³Ñà¤Èºó¿ý¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¶¦ºî»ì¤Ç¤â´Ø¤ï¤Ã¤¿¡ÖSky Clipper¡×¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤¬º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤À¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤À¤³¦¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◼︎Æ³Ñà - TAO¥³¥á¥ó¥È
ºó¿ý¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤ËED¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬¡¼ / ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÆ³Ñà¤Ç¤¹¡£
¡ÖSky Clipper¡×¤ÏÌ¤Íè¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÆÍ¤¿Ê¤à¶Ê¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥´¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¸ÉÆÈ¤ÎÃæ¤ÇÌÂ¤¤¡¢ÁªÂò¤·¡¢¤É¤ó¤ÊÌ¤Íè¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢Êª¸ì¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¤³¤Î¶Ê¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
◼︎ºó¿ý - SAK¥³¥á¥ó¥È
ED¥Æ¡¼¥Þ¤òÆ³Ñà¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤Õ¤å¡¼¤Á¤ã¡¼¤Ç¤Ý¤Ã¤×¤Ç¤³¤º¤ß¤Ã¤¯¤Ê¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¡¦¥·¥ó¥¬¡¼ / ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Îºó¿ý¤Ç¤¹¡£
Ì´¤À¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Î¼çÂê²Î¤ò¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
º¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¥¤¥ë¥·¥¢¤¯¤ó¤Î¤è¤¦¤Ëºó¿ý¼«¿È¤â¤Ê¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÖSky Clipper¡×¤ò²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤ò¤³¤Î¶Ê¤ÇºÌ¤ì¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
Æ³Ñà & ºó¿ý¡ÖSky Clipper¡× (Prod. JitteryJackal)
ºî»ì¡§JUN¡¦Æ³Ñà¡¦ºó¿ý¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¾®ÎÓ¼ù²»¡ÊJitteryJackal¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Æ³Ñà - TAO Official X
¢¡ºó¿ý - SAK Official X