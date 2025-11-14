ホロライブ・一条莉々華、実は“緊張した”先輩ホロメンを告白 衝撃的な理由に「発想が化け物すぎるｗ」
「ホロライブ」所属のVTuber・一条莉々華さんが、同事務所の大空スバルさんの主催するトーク企画に登場し、最初は緊張した先輩を告白した。
【動画】一条莉々華さんが明かす意外な“緊張した”先輩（48：14ごろ）
招いたゲストを深掘りしていくスバルさんのトーク企画「スバルの小屋」に登場した莉々華さんは、テーマが「最初怖かった（緊張した）メンバーは？」という話しになると、これに「まちゅ先輩！」と、1期生の夏色まつりさんをあげた。
意外な回答にスバルさんが理由を尋ねると、莉々華さんは「なんかわかんないけど緊張した。かわいい、優しい、明かるいが全部揃ってて…やばい、内臓売られるかな…」と回答し、まつりさんの優しさや距離感の近さに戸惑ったことを明かした。なお、現在はまつりさんのことを「かわいい感じかも」と思っているようで「大好きな先輩です！」ともコメントしている。
まさかの“売られる”発言にスバルさんは「発想が化け物すぎるｗ」と爆笑し、チャット欄も「悲しき獣やん」「優しさを勘違いｗ」「なぜそういう発想になるんだｗ」「陽キャ熱にやられる的なやつか」など笑いのコメントが流れた。
引用：YouTubeチャンネル「Subaru Ch. 大空スバル」
