『エリスの聖杯』来年1.8アニメ放送開始！ 貴族社会を取り巻く巨大な陰謀描くサスペンスファンタジー
アニメ『エリスの聖杯』が、TBS系にて2026年1月8日より毎週木曜23時56分に放送されることが決まった。併せて、キービジュアルが解禁となった。
【写真】アニメ『エリスの聖杯』OPテーマは鷲尾伶菜、EDテーマは田村ゆかり！
常磐くじらの同名小説をアニメ化する本作は、貴族社会を取り巻く巨大な陰謀が明かされていくサスペンスファンタジー。
誠実だけが取り柄の地味な子爵令嬢コンスタンス・グレイルは、婚約者の浮気相手の策略に嵌められてしまい窮地に立たされていた。断罪が行われようとする最中、コニーは助けを求めて周りを見渡すも、自身をかばう者はおろか真実を知る者にすら見放されてしまう。
しかし突然、絶望するコニーの耳元で「助けてあげる」とささやく声が…。その声の主は、10年前に処刑された公爵令嬢で、希代の悪女スカーレット・カスティエルであった。
出会うはずのない2人。そして、回り始める歯車。やがて、貴族社会を取り巻く巨大な陰謀が顔をのぞかせる―。
キービジュアルでは、中央にコニーとスカーレット、そして周辺にはランドルフとリリィに加え、物語に登場するキャラクターたちが大集合している。
オープニングテーマは、鷲尾伶菜の「Happy Ever After feat. 由薫」、エンディングテーマは田村ゆかりの「カメリア」に決定した。
アニメ『エリスの聖杯』は、TBS系にて2026年1月8日より毎週木曜23時56分放送。
