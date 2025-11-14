元Janne Da Arcのベーシストka-yuが2026年6月頃のリリースを目指し、フルアルバムの制作を開始した。

現在制作中のアルバムは、2024年1月21日の音楽活動再始動からこれまでの2年半の歩みを凝縮した集大成にして、新たな表現に挑戦する意欲作になるという。2025年発表の「ひとりじゃないから」「最後のKiss」「Motto!」「紫陽花」といった4枚のシングルほか、新曲が収録されるが、その選曲方法にも新たな試みが。

これは、ka-yuが制作したアルバム収録候補となる新曲群から、その楽曲の一部を先行してファンが試聴。どの楽曲をアルバムに収録するかをファン投票によって決定するというもの。ファンと一緒に収録曲を選ぶ参加型プロジェクトとなる。

先行試聴は、ka-yuオフィシャルサイト有料会員に向けて11月28日配信の『ka-yu THE RADIO』第36回より、順次公開される。投票方法や詳細は、2025年1月21日開催の＜ka-yu THE LIVE -January 2026-＞にて発表される予定だ。

■＜ka-yu THE LIVE -December 2025-＞

12月12日(金) 東京・渋谷Rex

open18:00 / start18:30

■＜ka-yu THE LIVE -January 2026-＞

1月21日(水) 大阪・UMEDA CLUB QUATTRO

open18:00 / start18:30

▼サポートミュージシャン

Gu:原田喧太

Gu:Kyrie

Dr: CHARGEEEEEE…

チケット：https://eplus.jp/sf/word/0000019911

