Áð¤Ê¤®¹ä¡¡¼ç±éÉñÂæ¡Ø¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¡Ù15Æü³«Ëë¡Ö°ì½ï¤Ë¿¼¤¯´¶¤¸¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡¡
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁð¤Ê¤®¹ä¡Ê£µ£±¡Ë¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼¡Ê£³£°¡Ë¡¢ÂíÆâ¸øÈþ¡Ê£³£¶¡Ë¤é¤¬£±£´Æü¡¢Åìµþ¡¦À¤ÅÄÃ«¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ¡Ö¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¡×¡ÊÅìµþ¸ø±é¡¢£±£±·î£±£µÆü¡Á£±£²·î£²£·Æü¡Ë¤Î¥²¥Í¥×¥í¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤Î¸¶ºî¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥É¥¤¥Ä¤Îºî²È¥Ø¥ë¥Þ¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥»¡£¸ÅÂå¥¤¥ó¥É¤òÉñÂæ¤Ë½¡¶µ²È¤¬¸ç¤ê¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡£
¡¡Áð¤Ê¤®¤Ï¡¢¼«²æ¤òÃµµá¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¤È¡Ö¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¥Ø¥Ã¥»¡×¤Ë½Å¤Ê¤ë¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤ò±é¤¸¡¢¿ÍÀ¸¤òÌä¤¦ÁÔÂç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ËÄ©¤à¡£
¡ÖÌ¤ÃÎ¤Ê¤ëÀ¤³¦¤ÎÈâ¤¬¡¢º£¤Þ¤µ¤ËËÍ¤Î¿´¤Ç³«¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤¬·à¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤Î²¿¤Ë¤âÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤´¶³Ð¤À¤±¤É¡¢¤â¤È¤â¤È»ä¤¿¤Á¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¡£¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿¼¤¯´¶¤¸¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤È¤Ï³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¿ùÌî¤Ï¡¢¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¤ÎÀ¸³¶¤ÎÍ§¡¦¥´¡¼¥ô¥£¥ó¥ÀÌò¤ò±é¤¸¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡¢½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤À¤Ê¤È´¶³´¿¼¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥¹¥Æ¥¤Ê·Ý½Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¼«¿È¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÂíÆâ¤Ï¥·¥Ã¥À¡¼¥ë¥¿¤È¿¼¤¤´Ø·¸¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ë¥«¥Þ¥é¡¼Ìò¤ò±é¤¸¡Öà¼«²æ¤ÎÎ¹á¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¤¿¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¼ê¸µ¤ËÆÏ¤¤¤¿»þ¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÎ¹Ï©¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢´õË¾¤Î¸÷¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ±é¤¸¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£