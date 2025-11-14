「それ可愛い」って褒められそう！【セリア】即買い推奨♡「巾着 & ポーチ」

いつも持ち歩いているポーチを買い替えるなら、気分が上がるものを選びたい！【セリア】から登場したキュートな「巾着 & ポーチ」は、トレンド感のある素材やデザインが魅力です。プチプラとは思えない、かわいいアイテムをぜひチェックしてみて。

ふわもこで癒やされるウサギ型巾着

【セリア】「ラビット巾着 ニュートラルカラー」\110（税込）

白いしっぽと立体的な耳が、まるでウサギのように見える巾着。ふわふわのフェイクファー素材が触り心地良さそう。バッグから取り出すたびに癒やされるかも。コンパクトなサイズなので、目薬やイヤホンなどちょっとした小物を収納するのにぴったりです。

平成感あふれるデザインがエモいミニポーチ

【セリア】「エナメルバッグ風 ミニポーチ 平成ギャル柄」\110（税込）

ツヤ感のあるブラックに、ピンクのヒョウ柄ロゴが映えるミニポーチ。どこか懐かしい平成レトロな雰囲気で、さりげなくトレンド感を取り入れられそう。持ち手はスナップボタン付きで、バッグにチャームのように取り付けることも可能です。約7 × 10 × 4cmで、小銭やカギ入れとしても使えるサイズ。

