¡Ú¥Û¥é¡¼¡Û¡ÖÃ¯¤«¤¤¤ë¤Î¤«!?¡×¤½¤Î²È¤Ï»ö¸ÎÊª·ï¤À¤Ã¤¿¡ª»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿È·¤¬»à¤ó¤ÀÌë¡Ä·»¤¬µÕÎ©¤Á¤·¤¿!?¡Úºî¼Ô¤Ë¿Ö¤¯¡Û
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î²øÃÌ¡¢Ê¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡½¡½¡×¡£¥Û¥é¡¼Ì¡²è¡Ö¿å¥à¡¼¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë ÎÙ¤ÎÈÕÉÝÃÌ¡×¤Ç¤Ï¡¢ºî¼Ô¿åÂ¼Í§ºÈ(@gontanopoo)¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡¦½¸¤á¤¿¡¦ÂÎ¸³¤·¤¿¡Ö¼ÂÏÃ²øÃÌ¡×¤òÉÁ¤¯¡£¸½ºß¤Ï¡È¿È¤ÎÌÓ¤â¤è¤À¤Ä¡É²øÃÌ6ÊÓ¤ò·ÇºÜ¤·¤¿Âè4´¬ÌÜ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·´©¡Ö¿å¥à¡¼¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë ÎÙ¤ÎÈÕÉÝÃÌ(4) ¡×¤¬Àä»¿È¯ÇäÃæ¡ª(2025Ç¯3·î28ÆüÈ¯Çä)º£²ó¤Ï¡¢ÎÙ¤ÎÈÕÉÝÃÌ(¤Ð¤ó¤³¤ï¤À¤ó)¤è¤ê¡ÖÈ·¤ÎÌÄ¤¯²È¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¿åÂ¼¤µ¤ó¤ËÀ©ºî¤Î·Ð°Þ¤òÊ¹¤¯¡£
ËÜºî¡ÖÈ·¤ÎÌÄ¤¯²È¡×¤Ï¡¢ºî¼Ô¡¦¿åÂ¼Í§ºÈ¤µ¤ó¤Î½ÇÉã¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÄ¤¤º¢¤Î½ÇÉã¤Ï¡¢Êì¤È·»¡¢½ÇÉã¡¢Ëå¤Î4¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢Êì¤ÏÌë¤Î»Å»ö¤Ë½Ð¤Æ²È·×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£½ÇÉã¤Î²È¤Ç¤ÏÈ·¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ëÆü¡¢È·¤ò³°¤ØÊü¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤ÈÅÅÃì¤ËÍí¤Þ¤ê¼ó¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ë´³¼¤òÃµ¤¹¤â¤É¤³¤Ë¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÙ¿Í¤Î¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¤¿¤¯¤ÎÈ·¤«¤¤¡©¡×¤ÈÂÞ¤ËÆþ¤ì¤¿È·¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤¿¡Ä¡£¤½¤ÎÌë¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î·»¤¬È¾ÌÜ¤ÇµÕÎ©¤Á¤ò¤·¤ÆÏ²¼¤ËÅ¾¤²Íî¤Á¤¿¤Î¤À¡ª
ËÜºî¤ÎÀ©ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿åÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤éÉÝ¤¤ÏÃ¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¤¤Æ²ó¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÆÂ²°ìÆ±½¸¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡ÈËÍ¤ÎÌ¡²è¡É¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ÇÉã¤¬ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤¤¤í¤¤¤íÂÎ¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¡¢°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤ÊÉÝ¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²óÉÁ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¾Ð¤¨¤Æ¡¢Æü¾ï¥Ñ¡¼¥È¤â¤¢¤ê¡¢¤Ç¤â²ø°Û¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÉÝ¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¤½¤ó¤ÊÌ¡²è¡£¤½¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÆü¾ïÀ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¡¢¿åÌÚ¤·¤²¤ëÀèÀ¸¤Î¡Ø¥²¥²¥²¤Îµ´ÂÀÏº¡Ù¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ÍÅ²ø¤ä¤ª²½¤±¤Î³¨¤ò¤è¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê¼´¤È¤Ê¤ê¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÌ´¤¬Ì¡²è²È¤È¤Ê¤ê¡¢»þ´Ö¤Ï¤Û¤ó¤È¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤³¤¦¤·¤Æ¼ÂÏÃ²øÃÌÌ¡²è¤òÉÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿åÂ¼¤µ¤ó¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿´î¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¼ÂÏÃ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÄìÃÎ¤ì¤ÌÉÔµ¤Ì£¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëËÜºî¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢¡¼èºà¶¨ÎÏ¡§¿åÂ¼Í§ºÈ(@gontanopoo)
