侍ジャパンの巨人・岡本和真内野手が１４日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日・東京ドーム）に向けて調整した。強化試合２連戦に向けて、「しっかりといいプレーができるように、けがせずにやりたい」と意気込んだ。

フリー打撃では２３スイングで９本のサク越え。左中間への推定１３５メートル弾も披露するなど、順調な仕上がりを示した。「それ（打撃の調子）はわからないけど、打ちやすかったです」とうなずいた。

強化試合では４番での先発起用が明言されている。２３年のＷＢＣで世界一を経験している主砲は「与えられたところで頑張りたいなと思います」と見据えた。

強化試合では来年のＷＢＣでも導入されるピッチクロックが採用される。打席を外せるのは１打席につき１回で、２回目だと１ストライク加算されるルールもある。岡本は「僕は元々、タイムを取らないので。気になれば（タイムを）取りますし、気にならなかったら取らない」と冷静に語りながら、「とか言って、３回ぐらいタイムを取ったりして」と、“岡本節”で冗談を飛ばして、取材を締めた。