フィギュアスケート男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨氏がプロデュースするアイスショー「Ｉｃｅ Ｂｒａｖｅ（アイス・ブレイブ）２」の東京公演が１４日、江戸川区スポーツランドで初日を迎えた。約１６００人のファンがつめかけ、元世界ジュニア女王の本田真凜さんや本郷理華さん、吉野晃平氏ら８人で約９０分の熱演を届けた。

後半の第２部では、宇野さん、本田さんのカップルでアイスダンスを披露。「Ｗｉｌｄ Ｓｉｄｅ」を演じ、表現力豊かに２人の世界観で会場を包んだ。ただ見せ場のリフトではミスもあり、公演後のあいさつで本田さんが「リフトを失敗してしまいましたので。この後、やりますか？」と言うと、宇野さんがその場で“土下座”して会場は爆笑。やり直しのリフトは決め、喝采を浴びた。

東京公演はこの日から３日間で、全４公演が行われる。宇野さんは「僕たちのアイスダンスに限らず、全員が素晴らしいショーをお届けできたことは間違いないと思います。もっともっといいものを見たいという方は、もう一度見に来ていただけたら素晴らしいものをお見せできると思います」と、ファンに呼びかけた。

◆「Ｉｃｅ Ｂｒａｖｅ２」今後の公演日程

▽東京共演（１４〜１６日、江戸川区スポーツランド）

▽山梨公演（２９〜３０日、小瀬スポーツ公園アイスアリーナ）

▽島根公演（１２月６〜７日、宍道湖公園湖遊館）

▽宮城公演（２６年１月２４〜２５日、ゼビオアリーナ仙台）

▽新横浜公演スペシャルエディション（同１月３０〜２月１日、ＫＯＳＥ新横浜スケートセンター）

◆出演者 宇野昌磨、本田真凜、吉野晃平、本郷理華、中野耀司、唐川常人、櫛田一樹、佐藤由基