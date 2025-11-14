モデルでタレントのローラが久々にバラエティー番組に出演した。

１３日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜・午後１１時）にゲスト出演。ローラは２０１５年に突然、活動拠点を米・ロサンゼルスに移し、この空白の１０年間について語った。

人気絶頂で渡米した理由については「テレビにもたくさん呼ばれて、毎日楽しく仕事をしていたけれど、ある日から眠れなくなっちゃった。朝、起きたらワクワクしないし、思いきり笑えない自分がいて、誰かをハッピーにすることなんてできない。これはダメだと思ってアメリカに飛んだ」と説明。“おバカキャラ”に悩んだ過去も明かした。

アメリカに渡ったことで気づきもあったそう。「自分を愛する旅を始めたら、自分のルーツも愛する気持ちが芽生えてきて、日本の美しさを発信したいと思った」。茶道や華道、書道などを始めたそうだ。

スタジオにも登場。相変わらずスタイル抜群だが、黒髪と健康美肌で雰囲気をガラリを変えた。野々村友紀子さんとのインタビューでは、話し方もだいぶ落ち着いた印象だ。

番組を見たネットは「随分と久しぶりにローラを見た」「１０年ぶりにローラ見た」「テレビでみれるなんて久しぶり嬉しいよ」「素敵な大人になられてる」「雰囲気変わったなぁ」「１０年ぶりのローラ、めっちゃ大人っぽくなったな」「めちゃくちゃ大人になってて素敵」「以前よりも、何かちょっと、変わった？いい意味で」とびっくり。

また「褐色肌に黒髪というのはびっくりしましたが似合ってましたね」「何気なくＴＶ見てたら久々にローラさんが映ってて、色白金髪から焼けた肌に黒髪の変貌遂げててめちゃめちゃカッコ良くなってた」「黒髪めちゃ色気ある！」とルックスにも驚いた。

また「ローラ編まじで感動しかなくて癒された」「ローラが日本を離れて１０年って嘘やん？相変わらずの美貌（ぼう）なんだがコールドスリープでもしてたん？周囲が期待するおバカキャラに悩んで本当の自分を大切にするためにアメリカで暮らしてたんやね」「本当に１０歳も歳増えてるの！？」「ローラの苦しみに同調して泣きそう」などの声が寄せられた。