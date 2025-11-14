アンカー・ジャパンは、アクティブノイズキャンセリング（ANC）を搭載したインナーイヤー型完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty Buds」を2025年11月13日（木）より発売しました。カラーはミッドナイトブラック、パールホワイト、スカイブルーの3色。実売価格は1万2990円（税込）。

「Soundcore Liberty Buds」（ミッドナイトブラック）

記事のポイント インナーイヤー型は、カナル型のように耳穴に密着しないので、開放感のある装着感が特徴。デメリットとしてカナル型に比べ遮音性が低くなりますが、本機はANC機能を搭載しているので周囲の騒音が気になりにくくなっています。カナル型イヤホンは苦手だけど、ノイズキャンセリング機能は欲しいという方にオススメです。

本製品は、Soundcoreとして初めてANC機能を搭載した、インナーイヤー型の完全ワイヤレスイヤホンです。Libertyシリーズで最小・最軽量となる片耳わずか約4.9gのコンパクト設計で、軽いつけ心地ながら本格的な音質を楽しめます。

インナーイヤー型のため長時間使用しても蒸れにくく、耳への負担が少ないため、周囲のノイズを効果的に低減しながら音楽を楽しみたい時や、仕事や勉強に集中したい時に最適です。

また、耳の大きさや好みに合わせて装着時の安定感を高めることができる取り外し可能なイヤーウィングを4サイズ付属しているため、最適なフィット感で通勤時や運動時にも安心してご使用できます。

音質や機能性も充実しており、ハイレゾ再生が可能な高音質コーデック「LDAC」に対応することで、原音に近いリアルな臨場感や音の奥行きを楽しめます。

またイヤホン単体で最大7時間、付属の充電ケースを合わせると最大30時間の音楽再生が可能なほか、マルチポイント接続、IP55の防塵・防水規格にも対応しています。

さらに4つのマイクとAIノイズ低減機能も搭載しており、通話やウェブ会議でもクリアな音声を届けます。

アンカー・ジャパン 「Soundcore Liberty Buds」 発売日：2025年11月13日 実売価格：1万2990円（税込）

