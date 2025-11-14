セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、オリジナルグッズ4点と電子クーポンがセットになった「セブン−イレブン 福袋 2026」を12月22日に発売。11月18日午後2時からセブンネットショッピングで予約受け付けを実施します。価格は3630円。

【画像】セブンの看板が…「キッチンタイマーに！」 コースターもかわいい！ パントビスコのデザインが“独特の世界観” 福袋の“中身”を全部見る！

同商品は、セブン−イレブンの店頭をイメージした「セブン−イレブン キッチンタイマー」、セブンカフェモチーフの「セブンカフェ ラバーコースター」、京都のブランド「SOU・SOU」の“0から9”の数字を用いたデザインの「ジャガードハンドタオル（1種）」（全3種）、SNS発のクリエーターのパントビスコさんとコラボしたデザインの「ニューイヤープレート2個セット」（全4種）といったオリジナルグッズが入っています。電子クーポンは合計3300円分で、セブンカフェ各種、400円（税抜き）以下のおにぎり、すし、スイーツ各種、サンドイッチ、ロールパン各種に使用できます。

各サイズは、キッチンタイマーが、幅約8センチ、高さ約7センチ、奥行き約2.5センチ。ラバーコースターの組み立て時が、幅約12センチ、高さ約4.5センチ、奥行き約9センチ。ハンドタオルが縦横約30センチ。プレートが。直径約17センチです。

また、10個に1個の割合で、限定「プリペイドカード500円分」が入っているとのことです。