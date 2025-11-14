舞台は相馬市！福島中央テレビ ドラマ「ウオメシSP2 〜おいSea！新世代〜」

福島中央テレビ(日本テレビ系列)は、2025年12月12日(金)よる7時からドラマ「ウオメシSP2 〜おいSea！新世代」を福島県内で放送します。

主演の伊藤淳史さん、神尾佑さんに加え、新キャストとして小森隼さん(GENERATIONS)、川崎星輝さん(B&ZAI)、竹原ピストルさんが出演！

今回の舞台は福島県相馬市。

おいSea！漁師メシと新たな福島の魚料理が楽しめる、ヒューマン・グルメドラマのスペシャル第2弾です。

放送日時：2025年12月12日(金)午後7時〜午後7時56分

放送地域：福島県内

配信情報：

「TVer」にて11月14日〜シーズン1配信開始(アーカイブ配信)「Hulu」でも配信予定(シーズン1・2、スペシャルドラマ第1弾「ウオメシSP 〜おいSea！おもてなし〜」は配信中)

ドラマ「ウオメシ」は、福島のおいしい海の幸を楽しむホームコメディドラマ。

魚料理だけが得意な主人公・海野剛史(伊藤淳史)が、福島県の海の食材で毎回おいしい料理をつくり、ふるまうストーリーです。

スペシャルドラマ第2弾となる今回の舞台は、福島県の相馬市。

前シーズンに引き続き出演する海野剛史役の伊藤淳史さん、下山田佑二役の神尾佑さんに加え、豪華俳優陣が集結しました。

海野と下山田の後輩・滝沢昇役に小森隼さん(GENERATIONS)、若き漁師・波賀大希役に川崎星輝さん(B&ZAI)、そして大希が乗る船の船長・棚橋遼一役に竹原ピストルさんが出演します。

「ウオメシSP2 〜おいSea！新世代〜」あらすじ

東京で働く、福島県いわき市出身のサラリーマン海野剛史(伊藤淳史)と福島市出身の先輩・下山田佑二(神尾佑)は福島に縁のある都内の居酒屋で話しかけられます。

「実はね……俺の息子、相馬の港で漁師やってんですよ」

東京出身で、家を飛び出すようにして漁師になった息子・大希(川崎星輝)。

その息子のことが心配だけれど、一人では見にいけない父・希一郎(大野泰広)。

海野と下山田は希一郎の頼みを受け、一緒に相馬で漁師をする大希の様子を見にいくことに。

しかし福島に向かう矢先、社長にゴルフで呼び出される海野！

助っ人で相馬に連れていくことになった後輩・滝沢(小森隼)は、サーモンしか食べないイマドキの若者！？

海野と下山田、それに滝沢は、大希を預かる地元の漁師・遼一(竹原ピストル)、遼一の父で頑固な元漁師・遼蔵(中本賢)と交流しながら、十代の若き漁師・大希の奮闘を見守ります。

果たして大希は漁師として、福島の海に認められるのか！？

出演者

伊藤淳史(海野剛史)

神尾佑(下山田佑二)

小森隼(滝沢昇)

川崎星輝(波賀大希) ※川崎星輝の「崎」は立つ崎(たつさき)が正式表記。

真下玲奈(生田目ひかり)

久保田磨希(鈴木磨美子)

ひょうろく(白澤雷太)

大野泰広(波賀希一郎)

ドロンズ石本(浦田晋平)

池田鉄洋(大平環)

相築あきこ(新海幸子)

斉藤暁(海野暁史)

中本賢(棚橋遼蔵)

竹原ピストル(棚橋遼一)

若き漁師の奮闘と、おいしい漁師メシが楽しめるスペシャルドラマ第2弾！

福島中央テレビ ドラマ「ウオメシSP2 〜おいSea！新世代〜」の紹介でした。

©福島中央テレビ

