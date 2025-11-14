元NHKでフリーとして活動している中川安奈アナウンサーが13日、自身のインスタグラムを更新。26日に開催される「NPB AWARDS 2025」の司会を務めることを公表した。



【写真】大きく振りかぶって、お腹もチラリ!?スタイルの良さが際立ちます

「第一部、第二部ともに司会を務めさせていただきます」と投稿。「NHK時代、スポーツキャスターとしてずっと見ていたNPBアワーズにこんな形で参加させていただけるなんて光栄です」と喜び、「心を込めて丁寧に臨みたいと思います」と抱負を記した。



続けて「チケットも発売中ですので、26日はみなさまもぜひ会場で！」と呼びかけ、「(始球式の特訓を思い出しながらポーズをとってみました)」とつづり、黒のパンツにグレーのミニ丈ニット＆カーディガンで、ボールを手に持ったり、大きく振りかぶったピッチングフォームの写真などを掲載した。



フォロワーからは「カッコいいしお綺麗ですね」、「魅力的スタイルです❕」、「NPBアワードの司会頑張ってくださいね」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）