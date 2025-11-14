ロッテ監督を退任した吉井理人氏（60）が、近鉄時代のチームメートでもある阿波野秀幸氏（61）のYouTube「阿波野チャンネル」に出演。メジャー挑戦へ背中を押してくれた人物を明かした。

13勝を挙げてFAした吉井氏は好条件を提示してくれた巨人、横浜（現DeNA）、西武、阪神、中日に断りを入れてメジャー挑戦を選んだ。

国内からは長期契約で10億円規模の提示も受けた。一方、メジャーからは契約金なしの50万ドル（当時レートで約5500万円）が精一杯だった。

野茂英雄氏がドジャースで成功したとはいえ、日本人の価値はまだまだ低かった。挑戦するのも茨の道…。

迷っていた吉井氏は野茂氏からお笑いコンビ「とんねるず」の忘年会に誘われた。

気晴らしになるか、という程度の気持ちで行った吉井氏がメジャー挑戦を迷ってるという話をすると、石橋貴明らから「何ビビってんだよ！アメリカだろ」と背中を押された。

確かに選択して一番楽しいのは米国だと、その場で決断した。

結局、メディカルチェックで引っかかり、最低年俸の20万ドル（当時約2200万円）まで値切られたが、メッツ、ロッキーズ、エクスポズ（現ナショナルズ）と5年3球団で162試合に投げて32勝の成績を残した。

その5年間は指導者としての貴重な経験となり、日本球界に還元されることになる。