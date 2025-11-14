あす15日（土）は全国的に晴れて、行楽日和となりそうです。16日（日）にかけても広く日差しに恵まれるでしょう。紅葉が見頃を迎えている所では、青空によく映えそうです。ただ、大陸から低気圧や前線が近づいて、週明け17日（月）にかけて北海道付近を発達しながら通過する予想です。北海道では警報級の暴風や高波となりそうです。そして、この低気圧が次第に上空の強い寒気を引き込んでくる見通しです。特に18日（火）夕方〜19日（水）朝は、中国・四国や関東の山沿いでも雪が降って積もりそうです。峠道の運転を予定されている方は、週末のうちに冬用タイヤやチェーンの準備をしておきましょう。

■あす15日（土）の全国天気

全国的に穏やかに晴れるでしょう。北日本の日本海側や北陸でははじめは雲が広がりやすく、雨や雪の降る所がありそうです。関東や近畿北部も朝はにわか雨の可能性がありますが、降っても雨量はわずかでしょう。

■あす15日（土）の予想最低気温

北・東日本は各地、一桁の冷え込みとなりそうです。釧路はきょう14日（金）より9℃も低い氷点下4℃の予想です。岡山や松江も8℃と冷えるでしょう。

■あす15日（土）の予想最高気温

札幌や釧路は8℃、東京都心は17℃の予想です。西日本は多くの所で20℃以上となるでしょう。朝晩と昼間の寒暖差が大きいため、体調管理にお気をつけください。

【あす15日（土）の各地の予想最高気温】

札幌 ： 8℃ 釧路 ： 8℃

青森 ：10℃ 盛岡 ：11℃

仙台 ：15℃ 新潟 ：15℃

長野 ：12℃ 金沢 ：17℃

名古屋：20℃ 東京 ：17℃

大阪 ：19℃ 岡山 ：19℃

広島 ：20℃ 松江 ：20℃

高知 ：22℃ 福岡 ：21℃

鹿児島：23℃ 那覇 ：27℃