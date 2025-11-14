１３日のフジテレビ「トークィーンズ」には、タレントのローラがゲスト出演した。

一時はＣＭ数１５本、年間番組出演数２００本の超売れっ子だったが、人気絶頂だった２０１５年にロサンゼルスに活動拠点を移し、露出を限定的にしている。

ＬＡで何をしていたか聞かれると「自分を愛する旅をしていたかも」と説明。多忙を極め、渡米した当時について「ある日から眠れなくなっちゃって」「心がボロボロの状態だった」などと振り返った。

苦しみから立ち直る中で自身を見つめ直し「自分を大切にしないと周りも大切にできない」「つらいことがあっても自分で選んだ道と言い聞かす」などの名言を連発。

久々のローラにネットも騒然で、Ｘでは「何気なくＴＶ見てたら久々にローラさんが映ってて、色白金髪から焼けた肌に黒髪の変貌遂げててめちゃめちゃカッコ良くなってた」「久々にテレビに出たローラ見て考え方に共感というか凄く言ってることがささった」「ローラひさしぶりにテレビで見た！考え方が素敵 ちょうど仕事で他責な気持ちとか過去に囚われちゃう気持ちになってたけど、心洗われたなぁ」「テレビでみれるなんて久しぶり嬉しいよ」「ローラテレビ出てんだけど」などの声が並んだ。

ローラは３月にインスタグラムで「私の佐藤家の祖先が眠る新潟で、雑穀やお米、野菜さん達を畑で耕す事を決めました。ちなみに、私の本名は『佐藤えり』です。これから、毎月新潟に訪れて約１年間かけて農業を学んでいくよ」と投稿。１０月には初めてお米の収穫をしたことを報告している。