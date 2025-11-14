11月13日、アイドルグループ『Aぇ! group』の草間リチャード敬太が、東京・新宿区で今年10月に下半身を露出したとして、公然わいせつ罪で略式起訴されたことがわかった。

【写真】ちょっとひどい…逮捕後に“値札”で顔を隠されたリチャード

打ち砕かれたファンの淡い期待

「草間容疑者は、10月4日午前5時半すぎ、新宿区のビルの出入り口付近で下半身を露出しているところを駆けつけた警察官によって現行犯逮捕。逮捕後の取り調べを経て10月6日に釈放され、警察署前で待機していた取材陣に向かって涙を浮かべながら謝罪しています。これまでドラマやバラエティ番組に出演していましたが、現在は芸能活動を休止しています」（芸能ジャーナリスト、以下同）

現在、検察は草間容疑者の認否を明らかにしていないが、略式起訴となった報道にファンは落胆。Xには、《ええ……嘘でしょ 不起訴かと思ってた》《気の毒に…動画見たけど誰かに服を隠されて探してただけのように見えた》など、複雑な心境を吐露する声が多数寄せられていた。

通常の裁判を行わず、書面審理だけで罰金や科料が科される略式起訴。つまり、有罪判決が下された結果に唖然となったのだ。そんな驚きの声が上がる経緯を前出の芸能ジャーナリストはこう振り返る。

「逮捕当時、SNSには草間容疑者らしき人物が、裸の状態で逮捕現場となるビルの入り口から外の様子をキョロキョロと伺う様子が捉えられた動画が拡散されていました。帽子やマスクを付け、本人かどうか定かではないものの、SNS上では草間容疑者なのではと話題になりました。

さらにその動画は、カメラが草間容疑者に向けられてしっかりと撮影されていることや、草間容疑者が何かを探しているような素振りに見えることから、一部のファンからは“誰かに嵌められたのではないか”という疑念が出ていたのです」

そんな疑念から草間容疑者には一時、同情の声が多数上がったため、今回の略式起訴報道にファンの間で無念さが広がっているのだ。

「Aぇ! groupは2024年5月にCDデビューしたばかり。冠バラエティ番組『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』も10月から放送されるなど、グループとしてこれから飛躍する時期で、今年の紅白歌合戦に初選出されることはグループにとってもファンにとっても悲願でした。

また、草間容疑者はデビュー前からバラエティ番組『ザ! 鉄腕! DASH!!』などにも出演し、その懸命な姿に好感を持たれていただけに、そんな彼が有罪になるわけないというファンの淡い期待は無残にも打ち砕かれる結果に。グループとしてもかなりの痛手な結果でしょう」

14日、年の瀬のNHK紅白歌合戦の出場歌手が発表されたが、当然、Aぇ! groupの名前はなく、来年1月の公開が延期になった映画『おそ松さん』の行方にも暗雲が立ち込めてしまった。今、グループのメンバーたちは何を思うのだろう。