コスメブランド『LUMIURGLAS（ルミアグラス）』が、ブランド初となるマスカラ「Skill-less Eyelash（スキルレスアイラッシュ）」を、2025年11月27日（木）より公式オンラインストアおよびAmazon公式ストアにて発売する。

■“ワントーン設計”

LUMIURGLASの人気シリーズ「スキルレスライン」と連動した、カラー選びに迷わない“ワントーン設計”を採用。

まつげとアイラインの色をぴたりと揃えることで、目もと全体に統一感と奥行きをもたらし、抜け感のある洗練フェイスを演出する。

ダマになりにくく、重ねても自然なセパレートを実現する“スキルレス設計”で、繊細なカールと上品なボリューム感を両立。マスカラ×アイライナーの組み合わせで、自分らしい美しさを自在に表現できる。

■商品情報

株式会社カティグレイス

スキルレスアイラッシュ全4色／各2,860円（税込）

Perfect Black（パーフェクトブラック）吸いこまれるような深みと艶やかな発色で、まなざしをクリアに引き立てる。

Roast Brown（ローストブラウン）コーヒー豆のようなビター感が魅力。温もりと凛々しさを感じるダークブラウン。

Chestnut Brown（チェスナットブラウン）マロンのようにまろやかでやさしい印象。自然に溶け込むナチュラルブラウン。

Smore Greige（スモアグレージュ）グレーに柔らかなベージュが溶け合う軽やかグレージュ。透明感と立体感を演出。