LUMIURGLAS、ブランド初のマスカラ「スキルレスアイラッシュ」が全4色で新登場
コスメブランド『LUMIURGLAS（ルミアグラス）』が、ブランド初となるマスカラ「Skill-less Eyelash（スキルレスアイラッシュ）」を、2025年11月27日（木）より公式オンラインストアおよびAmazon公式ストアにて発売する。
■“ワントーン設計”
LUMIURGLASの人気シリーズ「スキルレスライン」と連動した、カラー選びに迷わない“ワントーン設計”を採用。
まつげとアイラインの色をぴたりと揃えることで、目もと全体に統一感と奥行きをもたらし、抜け感のある洗練フェイスを演出する。
ダマになりにくく、重ねても自然なセパレートを実現する“スキルレス設計”で、繊細なカールと上品なボリューム感を両立。マスカラ×アイライナーの組み合わせで、自分らしい美しさを自在に表現できる。
■商品情報
株式会社カティグレイス
スキルレスアイラッシュ全4色／各2,860円（税込）
Perfect Black（パーフェクトブラック）吸いこまれるような深みと艶やかな発色で、まなざしをクリアに引き立てる。
Roast Brown（ローストブラウン）コーヒー豆のようなビター感が魅力。温もりと凛々しさを感じるダークブラウン。
Chestnut Brown（チェスナットブラウン）マロンのようにまろやかでやさしい印象。自然に溶け込むナチュラルブラウン。
Smore Greige（スモアグレージュ）グレーに柔らかなベージュが溶け合う軽やかグレージュ。透明感と立体感を演出。