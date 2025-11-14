King＆Prince盒恭た諭26）が14日、都内で、映画「君の顔では泣けない」（坂下雄一郎監督）公開記念舞台あいさつに、主演する芳根京子（28）らと出席した。

同作は、21年に出版され話題となった君嶋彼方氏の同名デビュー小説が原作。お互いの心と体が入れ替わったまま15年を過ごす男女のひた向きさと切なさを描く。

舞台に登場するなり「入ってきてすぐポップコーンのにおいがして…」とほほ笑むと、「自分の大好きな作品になったので、少しでも楽しんでいただければと思います」とアピールした。

オファーを受けた際について「トリッキーな役だなと思った」と振り返ったが、「オファーを頂けたこと自体がうれしかった」と述懐した。

身体と心が入れ替わったまま15年を過ごすことを「うれしいタイミングでも、相手の身体を背負っているので申し訳ないとか、いろんな感情がずっと共存している」とし、「そこを表現するのが難しいだろうなと思った」という。だが、「これを乗り越えた先が楽しみでチャレンジしたいと思った」と目を輝かせた。

芳根が「一緒に戦うのが盒況でよかった」と涙ぐみむとハンカチを差し出したが、「いったん大丈夫」と、まさかの受け取り拒否される一幕もあった。

この日、King＆Princeの「第76NHK紅白歌合戦」（12月31日、午後7時20分）への出場が発表されたが、その話題には触れなかった。