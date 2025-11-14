

左から：セブン−イレブン・ジャパン 商品本部 FF・冷凍食品部 マーチャンダイザー 戸谷駿介氏、料理研究家もあいかすみ氏、セブン−イレブン・ジャパン QC・物流管理本部 QC部 マネジャー 二橋勝寿氏

セブン−イレブン・ジャパン（以下、セブン−イレブン）は、ブラックフライデー商戦に初めて本格参入する。これに先立ち行われた発表会では、ブラックフライデー商戦に本格参戦する経緯や、ブラックフライデーをより一層楽しめるキャンペーンを展開することを発表。発表会では、Instagramで話題の「働く女性向け時短レシピ」を手がける料理研究家もあいかすみ氏が登壇し、セブン−イレブンの人気の揚げ物を使ったアレンジレシピを紹介した。さらに、安全・安心にこだわったセブン−イレブンの揚げ物が振舞われた。



セブン−イレブン・ジャパン 商品本部 FF・冷凍食品部 マーチャンダイザー 戸谷駿介氏がブラックフライデー商戦に本格参戦した背景や11月に実施するキャンペーンについて発表した。



ブラックフード特集の商品



揚げ物日替わり半額セールの商品

「キャンペーンでは、第一弾として、ブラックフライデーにちなんで、黒いメロンパンや黒い春巻きなどの黒をテーマとした限定商品6品を、11月4日からセブン−イレブン店舗で順次販売を開始している。第二弾では、11月27日〜11月30日の4日間、セブン−イレブンの人気の揚げ物（フライ）『北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ』などが半額となるお得なキャンペーンを実施する。セブン−イレブンでの買い物でブラックフライデーをより一層楽しめるキャンペーンとなっている」と、ブラックフライデー商戦の具体的な施策について説明する。「今回は揚げ物にフォーカスする。期間限定の商品と半額セールで、ブラックフライデー商戦を活性化させる」と意気込んだ。



セブン−イレブン・ジャパン QC・物流管理本部 QC部 マネジャー 二橋勝寿氏

同 QC・物流管理本部 QC部 マネジャー二橋勝寿氏が食の安心安全について説明した。「『ななチキ』『揚げ鶏』など揚げ物に欠かせない養豚場および鶏は、ストレスが少ない快適な環境で育てることで病気のリスクも抑えられ安心安全な商品の提供につながっている」と、動画を交えながら、食の安心安全へのこだわりについて紹介した。



そして、料理研究家もあいかすみ氏がセブン−イレブンの人気の揚げ物を使ったアレンジレシピ4品を披露した。その中の1品、揚げ鶏を使用した「おろしポン酢揚げ鶏」が会場で振舞われた。「おろしポン酢揚げ鶏」は、ジューシーな揚げ鶏に野菜と大根おろしとポン酢を合わせ、さっぱりした味わいに仕上げた一品となっている。その他、五目春巻きを使用した「パリパリ春巻きのあんかけごはん」、「春巻きタルタルサラダ」、北海道産じゃがいもの牛肉コロッケを使用した「ライスコロッケ風チーズミートごはん」を紹介した。

［「セブン−イレブン・ジャパン ブラックフライデー キャンペーン」概要］

第一弾 ブラックフライデーにちなんだ黒い商品の販売開始！

期間：11月4日（火）〜※なくなり次第終了

内容：期間中、ブラックフライデーにちなんだ黒い商品を販売

商品内容：

11月4日（火）〜ザクチキ（漆黒のWペッパー）：240.84円

11月11日（火）〜黒いすき焼き春巻き：150.12円

11月18日（火）〜お店で焼いたブラッククッキー：260.28円

11月25日（火）〜ブラックメロンパン：159.84円

11月25日（火）〜カレー棒 ブラック：192.24円

11月25日（火）〜ほおばりんぐドーナツ ブラック：181.44円

（すべて税込）

第二弾 揚げ物（フライ）が日替わりで単品半額セール！

期間：11月27日（木）〜11月30日（日）

内容：期間中、揚げ物（フライ）が日替わりで単品半額

商品内容：

11月27日（木）北海道産じゃがいもの牛肉コロッケ：108円→54円

11月28日（金）五目春巻：120.96円→60.48円

11月29日（土）揚げ鶏：240.84円→119.88円

11月30日（日）五目春巻120.96円→60.48円

（すべて税込）

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp