ドコモは、docomo Certified機種（ドコモ認定リユース品）の価格と割引額を11月18日以降変更すると発表した。

docomo Certified機種のドコモオンラインショップ販売価格

iPhoneは、たとえば「iPhone 15 Plus 512GB」（A＋ランク）が16万1700円→13万2000円、「iPhone 15 Pro Max 1TB」（A＋ランク）が19万9100円→17万7100円に変更される。iPadの価格は変更されない。

「変更前」は本稿執筆時点の価格、「変更後」は11月18日以降の価格。

Androidスマートフォンは、たとえば「Xperia 1 IV SO-51C」（A＋ランク）が8万1400円→7万3700円、「Galaxy S22 SC-51C」（A＋ランク）が5万9400円→4万7300円となる。

「変更前」は本稿執筆時点の価格、「変更後」は11月18日以降の価格。

割引額

新規契約や他社から乗り換え（MNP）によるdocomo Certified機種の割引額が変更される。割引額は機種やランクによって異なり、1万4399円～3万3000円の割引となる。具体的な割引額は、11月18日10時以降に対象機種のページで案内される。